Pfarrer Herbert Ullmann, der selbst wegen der Segnung Homosexueller bei seinem Erzbischof in Ungnade fiel, freut sich über die Segnungsfeier in Köln (Bild: St. Lambertus)

Heute, 10:12h 2 Min.

Der wegen der Segnung eines gleich­geschlechtlichen Paares vom Erzbistum Köln gerügte katholische Pfarrer Herbert Ullmann hat die Segnungsfeier vor dem Kölner Dom am Mittwochabend verfolgt. Im "Morgenecho" auf WDR5 würdigte er am Donnerstag die Atmosphäre und Stille des Segensgottesdienstes mit 600 Teilnehmenden. Es gehe dabei nicht nur um Menschen, die sich der LGBTI-Community zuordneten, sondern auch um wiederverheiratet Geschiedene, betonte er. Auf dem Platz vor dem Dom seien auch Menschen gewesen, die in zweiter Ehe leben und um Gottes Segen bitten.



Der Pfarrer aus Mettmann hält eine Änderung der Kölner Kirchenhaltung mit Blick auf diese Segnungen für möglich. "In der katholischen Kirche dauert alles etwas länger", sagte er dem Sender. Der Segnungsgottesdienst mit mehreren katholischen Priestern und Gemeindereferentinnen war eine Reaktion auf die Maßregelung von Ullmann, der ebenfalls eine Segensfeier für ein homo­sexuelles Paar abgehalten hatte. Ullmann hatte vom queer­feindlichen Kölner Erzbischof und Kardinal Rainer Maria Woelki die Anweisung erhalten, keine gleich­geschlechtlichen Partnerschaften zu segnen (queer.de berichtete). Die Auflagen nehme er ernst, sagte der Pfarrer dem Sender.

Kommt jetzt der Gegenschlag von Woelki?

Unklar bleibt, ob das Erzbistum Köln die katholischen Rebell*innen bestrafen wird. In einem Schreiben an den WDR heißt es, dass Kardinal Woelki Verständnis für den Wunsch gleichgeschlechtlicher Partner nach einem kirchlichen Segen habe. Aber: "Zugleich sieht er, dass es sich bei der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare um eine Frage handelt, die zunächst auf weltkirchlicher Ebene zu entscheiden ist." Dabei verwies das Erzbistum auf einen Text auf seiner Internetseite, in dem es heißt: "Das Problem für die Kirche ist nicht die gleichgeschlechtliche Liebe selbst, sondern deren sexuelle Ausdruckform." Weiter steht dort, dass die Kirche "nicht pauschal die Liebe zwischen Menschen desselben Geschlechts" ablehne – sollten die nichtheterosexuellen Personen aber Sex haben, stoße die Kirche "an ihre Grenzen".



Bei der Veranstaltung der Kirchenrebell*innen am Mittwochabend feierten 500 Menschen unter freiem Himmel einen Gottesdienst mit, schwenkten Regenbogenflaggen und sangen den Beatles-Hit "All You Need Is Love". Zahlreiche schwule und lesbische, aber auch heterosexuelle Paare ließen sich segnen. (dpa/dk)