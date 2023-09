Sam Dylan vor Durchbruch als internationaler Realitystar?

Heute, 11:46h 2 Min.

Sam Dylan ist laut "Bild" (Bezahlartikel) Kandidat bei einer großen internationalen Realityproduktion, die derzeit in Spanien gedreht wird. Bei dem Projekt sollen demnach acht Realitysternchen aus acht europäischen Ländern antreten. "Das völlig neue Konzept ist quasi der ESC des Trash-TV", kommentierte das Boulevardblatt. Die Show soll "bei einem großen internationalen Streamingdienst in mehr als 40 Ländern zu sehen sein".



Die Show soll auch an historische Plätzen, etwa in der Festung Castillo de San Gabriel im Nordosten der Kanaren-Insel Lanzarote gedreht werden. Polizisten schirmten laut "Bild" die Kandidat*innen ab. Noch ist unklar, wie der Titel der Sendung lautet und welche Spiele die Kandidat*innen erwartet. Auch ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

"Ich wurde aus über 40 weiteren potenziellen 'Kandidaten' ausgewählt"

Dylan hat den Bericht bislang nicht bestätigt. Ende August kündigte Dylan bereits an, dass er einen großen Job gelandet habe: "Jetzt hat sich noch eine weitere Tür geöffnet, und ich wurde aus über 40 weiteren potenziellen 'Kandidaten' ausgewählt, dabei gab es bestimmt andere die das ****** besser konnten als ich", schrieb er kryptisch.



Dylan nahm bereits an einer ganzen Reihe von Realityshows teil. Seine Karriere als Trash-Star begann er 2019 bei der ersten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming". Er erreichte dort den zwölften Platz. 2020 belegte er etwa bei "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" Rang zwei, ein Jahr später kam er bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf Rang fünf. Zuletzt schaffte er es im Dezember 2022 auf den dritten Platz bei "Promi Big Brother" (queer.de berichtete).



Für Schlagzeilen sorgte auch seine Beziehung mit Rafi Rachek, der sich 2019 unter Tränen in der Hetero-Datingshow "Bachelor in Paradise" geoutet hatte (queer.de berichtete). Ende 2019 gaben beide bekannt, dass sie ein Paar sind (queer.de berichtete). Die Beziehung hatte einige öffentlich zelebrierte Höhen und Tiefen. Anfang 2022 dachte das Paar sogar über Nachwuchs nach und wollte eine Leihmutter in einer TV-Show casten (queer.de berichtete). Wenige Monate später trennten sich Dylan und Rachek aber endgültig (queer.de berichtete). Inzwischen reden die beiden nicht mehr freundlich übereinander (queer.de berichtete). (cw)