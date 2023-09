Heute, 13:21h 3 Min.

Die am Donnerstag veröffentlichte neunte "Mitte-Studie" zeigt einen besorgniserregenden Rechtsruck in Deutschland. Auch der Hass auf Homosexuelle und trans Personen wird größer. Laut der Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung nehme die Akzeptanz von Demokratie generell ab – auch queere Menschen werden zunehmend mit Argwohn betrachtet.



Als Grund für die Entwicklung führen die Autor*innen die vielen Krisen an: "Die Pandemiefolgen sind noch nicht bewältigt, die Inflation hoch, die Klimakrise immer virulenter, da entstehen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dessen Folgen für Sicherheit und Energieversorgung weitere Herausforderungen für die 'Mitte'. Unsicherheiten und Verteilungskonflikte bieten das Einfallstor für antidemokratische Positionen und rechtsextreme Ideologien, wie auch zur Abwertung der 'Anderen'." Die Studie trägt dieses Jahr den Titel "Die distanzierte Mitte" (PDF). Bei der letzten Veröffentlichung vor zwei Jahren hatte der Titel noch "Die geforderte Mitte" gelautet (queer.de berichtete).

"Ekel" vor gleichgeschlechtlichen Küssen fast verdoppelt

Bei einer im Rahmen der Studie durchgeführten repräsentativen Umfrage von 2.000 Menschen aus Deutschland erklärten unter anderem 16 Prozent, dass sie es "ekelhaft" fänden, wenn sich Homosexuelle in der Öffentlichkeit küssten. Vor zwei Jahren hatten dies nur neun Prozent angegeben.



Acht Prozent (plus drei Prozent) stimmten dieser homosexuellenfeindlichen Aussage dieses Jahr sogar "voll und ganz" zu, weitere acht Prozent (plus vier Prozent) stimmten "eher" zu. 19 Prozent antworteten auf diese Frage mit "teils/teils" (plus sieben Prozent). Dagegen stimmten 13 Prozent "eher nicht" zu (minus sieben Prozent), 56 Prozent (minus vier Prozent) teilten diese Meinung "überhaupt nicht".



Auch bei der Aussage "Ich finde es albern, wenn ein Mann lieber eine Frau sein will oder umgekehrt, eine Frau lieber ein Mann" gibt es Veränderungen: Dieser transfeindlichen Äußerung stimmten 17 Prozent der Befragten zu – das bedeutet einen Anstieg gegenüber 2021 um sechs Prozentpunkte.

Jede zwölfte Person mit rechtsextremen Weltbild

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass jede zwölfte Person ein rechtsextremes Weltbild teilt – drei Mal so viel wie noch vor zwei Jahren. Verschwörungstheorien hängt sogar jede*r dritte Befragte an. Die Ergebnisse zeigten, "dass sich Teile der Mitte der Gesellschaft von der Demokratie distanzieren oder das Vertrauen in funktionierende Institutionen verloren haben", so Martin Schulz, der Chef der Friedrich-Ebert-Stiftung. "Populismus und antidemokratische und völkische Positionen sind auf dem Vormarsch", fuhr der ehemalige Kanzlerkandidat fort. Nun sei "konsequentes handeln" von Politik und Gesellschaft gefragt.



Laut unserer neuen #MitteStudie hat jede zwölfte Person in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild. Mit 8% hat sich der Anteil mit klar rechtsextremer Orientierung gegenüber den Vorjahren verdreifacht. Hier gehts zu den Ergebnissen:

https://t.co/vsqag5N9aN pic.twitter.com/B7daGFUYTn Friedrich-Ebert-Stiftung (@FESonline) September 21, 2023 Twitter / FESonline

|

Die Amadeu Antonio Stiftung attestierte angesichts der Ergebnisse auf X: "Das Gift der AfD wirkt: Immer mehr Menschen in Deutschland entfernen sich von der Demokratie und entwickeln ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild."



Das Gift der AfD wirkt: Immer mehr Menschen in Deutschland entfernen sich von der Demokratie und entwickeln ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild, das belegt die Mitte-Studie der @FESonline. Die treibenden Erzählungen: Migration/Rassismus und Angst vor der Transformation.

1/ pic.twitter.com/5cGf82PUYs Amadeu Antonio Stiftung (@AmadeuAntonio) September 21, 2023 Twitter / AmadeuAntonio

|

Die Befragung wurde per Telefon durch das UADS Institut in Duisburg im Zeitraum vom 2. Januar bis 28. Februar durchgeführt. Laut der Studie liegt der Fehlertoleranz bei plus/minus 2,2 Prozent. (dk)