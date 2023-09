Realitystar Colton Underwood: Bin zu 75 Prozent schwul

Colton Underwood erzählt über seine sexuelle Orientierung (Bild: Screenshot / Youtube / Hannah Brown)

Der amerikanische Realitystar Colton Underwood hat sich im Podcast "Better Tomorrow" von seiner früheren "Bachelor"-Kollegin Hannah Brown zu seiner sexuellen Orientierung geäußert: "Ich identifiziere mich noch als schwuler Mann, aber auf einem Spektrum. Ich würde sagen, ich bin zu 75 Prozent schwul", sagte der 31-Jährige. "Das könnte manche Leute verwirren", fuhr er fort. "Aber das ist der einfachste Weg, meine Sexualität zu beschreiben."

Underwood hatte sich im April 2021 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Bekannt geworden war der ehemalige Footballspieler 2019 als "Bachelor" in der 23. Staffel der gleichnamigen ABC-Realityshow, bei der er sich aus 30 Kandidatinnen seine Favoritin aussuchen durfte. Seine jetzige Gesprächspartnerin Hannah Brown landete in dieser Staffel auf dem siebten Platz. Der Pfarrersohn war damals als gläubiger Christ vorgestellt worden, der noch Jungfrau sei, weil er erst "die Richtige" finden wolle.

Bereits während der "Bachelor"-Show hatte es aber Spekulationen über die sexuelle Orientierung Underwoods gegeben. So war der offen schwule Komiker Billy Eichner in Episode zwei zu Gast und sprach mit dem Bachelor über seine Jungfräulichkeit. Eichner witzelte damals: "Ich bin schwul – ich weiß, das ist ein Schock. Vielleicht solltest du das mal prüfen. Vielleicht bist du ja der erste schwule Bachelor und wir wissen es noch nicht." Daraufhin lachte Underwood verlegen.

"Mein Lebenspartner ist Jordan



Im Podcast sagte Underwood, dass er während der "Bachelor"-Show nie mit Frauen geschlafen habe, aber weiter "Wertschätzung" für Frauen empfinde. Er könne sich aber nicht vorstellen, eine Lebenspartnerin zu finden. "Mein Lebenspartner ist Jordan, ein Mann, und das ist, was ich immer wollte. Aber ich habe mich nie getraut, das zu sagen." Er habe nicht einmal gewusst, dass er so fühle. Underwood verkündete seine Verlobung mit dem Politikberater Jordan C. Brown (queer.de berichtete). Die beiden heirateten im Mai diesen Jahres.



Colton Underwood (re.) mit seinem Partner Jordan C. Brown (Bild: Instagram / Colton Underwood

Von seinem Coming-out handelt die sechsteilige Netflix-Realityserie "Coming out Colton" aus dem Jahr 2021 (queer.de berichtete). Darin geht es unter anderem um seine Ängste und das jahrelange Versteckspiel um seine sexuelle Orientierung, seinen christlichen Glauben, sein Coming-out gegenüber seiner Familie und seine ersten Besuche in der queeren Community. In mehreren Folgen der Serie ist auch der Wintersportler Gus Kenworthy dabei, der sich mit Underwood angefreudet hat. Kenworthy hatte sich 2015 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Zudem traf Colton ehemalige Footballspieler, darunter auch den offen schwulen Michael Sam. (cw)