Schwuler Fotograf Erwin Olaf ist tot

Der niederländische Fotograf Erwin Olaf ist am Mittwoch im Alter von 64 Jahren an den Folgen einer Lungentransplantation in Groningen gestorben. Bereits 1996 war eine schwere Lungenerkrankung (Lungenemphysem) bei Olaf festgestellt worden, er musste sich deshalb immer wieder behandeln lassen. "Er erholte sich, aber plötzlich wurde ihm unwohl und die Wiederbelebung war erfolglos", erklärte seine Familie.



Der offen schwule Fotograf zählte zu den berühmtesten niederländischen Künstler*innen der Gegenwart. Auch in Deutschland wurden seine Werke ausgestellt, etwa 2021 in München (queer.de berichtete). Das weltbekannte Amsterdamer Rijksmuseum erhielt bereits 2018 seine Kernsammlung.



Die von Erwin Olaf entworfene niederländischen 2-Euro-Münze (Bild: De Nederlandsche Bank)

Der Meister der inszenierten Fotografie produzierte viele Bilder aus der queeren Community, entwickelte Werbekampagnen für große Firmen wie Levi's oder Microsoft und war auch eng mit dem niederländischen Königshaus verbunden. Er entwarf etwa die ab 2014 ausgegebenen niederländischen Euromünzen mit dem Kopfbild des Königs Willem-Alexander. Noch im März verlieh der König dem bereits schwer erkrankten Fotografen die Ehrenmedaille für Kunst und Wissenschaft des Hausordens von Oranien. Diese Auszeichnung erhalten Personen, die mit dem Königshaus eng verbunden sind.



Königin Maxima und König Willem-Alexander veröffentlichten ein Statement, in dem sie ihre Trauer über den Tod Olafs bekundeten: "Die Niederlande verlieren einen eigenwilligen, außergewöhnlich talentierten Fotografen und einen großartigen Künstler", heißt es darin. "Wir erinnern uns herzlich an ihn und sind dankbar für das Erbe, das er hinterlassen hat und für die vielen besonderen Momente mit ihm. Wir werden unsere Freundschaft vermissen. Seine Arbeit lebt weiter und intrigiert und rührt weiter." (cw)