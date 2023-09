"General Idea": Leben mit Aids als Quelle der Inspiration

Von

Derzeit erinnert der Berliner Gropiusbau an eine Eiszeit, deren Kälte auch heute noch vielen in den Knochen stecken dürfte. Es war die Zeit der Aids-Pandemie, die gesellschaftliche Ausgrenzung von schwulen Männern erreichte ihren Höhepunkt.



Gleich im Lichthof des Museums wird das Publikum von einem faszinierenden, aber auch verstörenden Anblick überwältigt: Unzählige Eisschollen scheinen sich zu einer zerklüfteten Eismeerlandschaft aufzutürmen, ganz so, als befände man sich plötzlich inmitten von Caspar David Friedrichs ikonischem Gemälde. Ein gekentertes Schiff ist zwar nicht zu sehen, irgendwo am Rande lassen sich jedoch drei verlorene Robbenbabyfiguren aus Kunstfell entdecken, die an das Mitleid des Publikums appellieren. Wer genau hinschaut, erkennt: Hunderte von Styroporplatten wurden für die monumentale Installation übereinander gestapelt. Was diese mit schwulem Sex zu tun hat, mit Aids und sozialer Doppelmoral, muss allerdings erst entschlüsselt werden.



Installation "Fin de siècle" im Lichthof des Gropiusbaus (Bild: Axel Krämer)

"Fin de siècle", so der Titel, ist ein Werk der kanadischen Künstlergruppe "General Idea", bestehend aus AA Bronson, Felix Partz und Jorge Zontal. Es stammt aus dem Jahr 1990. Zu dieser Zeit erhalten Partz und Zontal die Diagnose HIV-positiv – damals nahezu ein Todesurteil. Es herrscht ein frostiges Klima in der Gesellschaft, Mitgefühl ist ein rares Gut. Brigitte Bardot setzt sich für die von der Jagd bedrohten Sattelrobben in der Arktis ein und rührt mit ihrem Engagement die Herzen eines weltweiten Millionenpublikums. Für sexuell aktive schwule Männer, die Bardot Jahre später als "abartige Jahrmarktattraktionen" verunglimpft, gilt schon damals ein anderer Standard: Mit der Niedlichkeit der Robbenbabys können sie nicht mithalten. Auch als viele von ihnen erkranken und ein Massensterben einsetzt, zeigen sich große Teile der Öffentlichkeit unberührt.



Nach Amsterdam und Ottawa nun in Berlin



So lässt sich "Fin de siècle" als bitterer Kommentar auf die damaligen Umstände verstehen – unter Einsatz der für "General Idea" charakteristischen Stilmittel der Ironie und des Sarkasmus. Das Werk bildet nun den Auftakt einer umfangreichen Retrospektive aus 25 Jahren gemeinsamer Arbeit, die nicht nur den Lichthof des Gropiusbaus einnimmt, sondern das gesamte Erdgeschoss – nicht weniger als eine Megaschau für ein internationales Publikum. Sie war bereits im Stedelijk Museum in Amsterdam und der National Gallery of Canada zu sehen. So viel Wertschätzung für ihre Arbeit hätte sich AA Bronson, das einzig überlebende Gründungsmitglied der Gruppe, noch vor einigen Jahren nicht träumen lassen. Vor allem nicht auf dem Höhepunkt der Aids-Krise.



Blick in die Ausstellungsräume (Bild: Axel Krämer)

"General Idea", das war bei Gründung im Jahr 1969 ein queeres Künstlerkollektiv in Toronto, das zusammen in einer Wohngemeinschaft lebte. "Am Anfang waren wir zu acht. Manchmal zog jemand aus, dann zog jemand anderes ein", erzählt der heute 77-jährige AA Bronson während eines Gesprächs im Pausenraum des Gropiusbaus. "Es war immer etwas los, es waren immer viele Leute da, es war sehr relaxt. Es gab eine Menge Kostüme und Make-up – auf jeden Fall war es kein normaler Haushalt."



Doch die Zeiten änderten sich, und nach ein paar Jahren blieb eine kreative Kerngemeinschaft übrig, bestehend aus ihm sowie Jorge Zontal und Felix Partz. Dabei ging es um weit mehr als um die gemeinsame Arbeit. "Wir drei lebten wie eine Familie zusammen, auch wenn es immer wieder Veränderungen gab und jeder von uns außerhalb der Familie immer wieder einen Boyfriend hatte." In ihrer Kunst thematisierten sie vor allem ihr privates Leben, das aufgrund ihres Schwulseins auch schon lange vor Aids eine politische Dimension bekam.

Ironische Entsexualisierung und Verniedlichung



Das Künstlertrio in verschiedenen Varianten: Mondo Cane Kama Sutra, 1984 (Collection Hartwig Art Foundation / Rijksdiienst voor het Cultureel Erfgoed / Rijkscolletie); Fin de siècle, 1994 (Artist and Mai 36 Galerie Zürich); Baby Makes 3, 1984, (Collection Hartwig Art Foundation / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Rijkscollectie, Foto: Andrea Rossetti)

"Wenn man in den Siebzigern gesagt hätte: Ich bin ein schwuler oder ein queerer Künstler, hätte das automatisch das Ende der Karriere bedeutet", sagt Bronson. "Also haben wir nie über queere Kultur oder über schwulen Sex geredet, obwohl wir das Thema mittelbar in unserer Arbeit zum Ausdruck brachten. Wir zeigten etwa drei kopulierende Pudel. Das wurde von den ersten Kunstkritikern noch als ein Hinweis für die Intensität unsere Zusammenarbeit interpretiert. Bald wurde dann aber deutlich, dass es sehr wohl auch um Sex ging. Da waren wir allerdings schon in unseren Vierzigern."



Das Bild von den drei Pudeln findet sich im Gropiusbau in mehreren Varianten, so wie auch die drei Robbenbabys auf dem Rundgang wieder auftauchen. Auch Abbildungen von den Künstlern selbst dienten der ironischen Entsexualisierung und der Verniedlichung, so zum Beispiel die 1984 entstandenen Fotografie "Baby makes three", auf der Bronson, Partz und Zontal in einem Bett zu sehen sind, stilisiert zu drei verschmitzt in die Kamera lachenden Knaben – die pfirsichfarbene Bettdecke vor himmelblauem Wolkenhimmel brav bis zum Kinn hochgezogen.



In einer Idee von 1971 widmen sich "General Idea" dem Phänomen der Beauty Contests aus einer queeren Perspektive. Sie rufen die Wahl zur "Miss General Idea" aus, wobei das Konzept vorsieht, dass bei der Kandidatur biologisches Geschlecht und Gender keine Rolle spielen, jedoch alle dasselbe Kostüm tragen sollten. "Wir fanden ein Kleid in einem Second-Hand-Laden, von dem es mehrere gab, dreizehnmal das gleiche Kleid", erklärt Bronson beim Ausstellungsrundgang. "Die Idee war, es als Teil der Bewerbungsunterlagen an potentielle Kandidat*­innen in ganz Kanada zu verschicken, alle aus der Kunstszene. Wir baten sie alle, ein Foto von sich zurückzuschicken." Die Ergebnisse hätten unterschiedlicher kaum ausfallen können. Vor allem dem Gewinner Michael Morris muss man einen sehr kreativen Umgang mit dem vorgegebenen Kleidungsstück bescheinigen. Nur eine angefragte Künstlerin verweigert die Teilnahme. "Sie fand die Aktion sexistisch und verbrannte das Kleid", berichtet Bronson mit leicht süffisanter Mine. "Die Asche schickte sie uns mit einem Brief zurück." Sowohl ihr Schreiben als auch die Fotos der Teilnehmenden sind Teil der Ausstellung im Gropiusbau.



Aus "LOVE" wird "AIDS"



Im Jahr 1986 ziehen Bronson, Partz und Zontal gemeinsam nach New York, leben dort illegal und widmen sich notgedrungen fast nur noch dem Thema Aids. Es wird zu ihrer größten Inspirationsquelle. Kein Wunder, das gesamte queere Leben in der Stadt wird in dieser Zeit von der Krise beherrscht – wobei Zontal und Partz noch keinen positiven HIV-Status haben. Dessen ungeachtet trägt "General Idea" mit verschiedenen Kampagnen dazu bei, ein Bewusstsein für die Notlage zu schaffen und sich gegen das Schweigen und Verdrängen zu wehren. Zu ihrer bekanntesten Arbeit wird die Aneignung von Robert Indianas berühmtem Pop-Art-Projekt "LOVE", bei dem sich in einem Logo die Buchstaben "L" und "O" über "V" und "E" stapeln.



"LOVE" wird von "General Idea" ersetzt durch das Wort "AIDS". Bronson, Partz und Zontal schaffen daraus Poster, Sticker, Tapeten, T-Shirts und Skulpturen. Sie verteilen die Objekte im öffentlichen Raum von Großstädten wie Amsterdam, Berlin und San Francisco. Lange, bevor an soziale Medien überhaupt zu denken ist, kommt ihnen die Idee, dass sich die Botschaft wie ein Virus rund um den Globus verbreiten solle – infolge dessen nennen sie die Kampagne "Imagevirus".



Partz und Zontal starben 1994



Als Felix Partz und Jorge Zontal 1994 im Abstand von drei Monaten an den Folgen ihrer HIV-Infektion sterben, steht AA Bronson alleine da. "General Idea" ist Geschichte, nach 25 Jahren. "Es war erschütternd, so viele todkranke Menschen um mich herum zu erleben", erzählt Bronson. "Ich empfand das als eine unglaubliche Lebenserfahrung, meine Zeit mit so vielen Freunden zu verbringen, die sterben würden."



Bronson, Partz und Zontal wohnten damals zufällig in der Nähe des zentralen Aids-Hospitals in New York. "Das medizinische Personal war okay, aber die anderen … die Reinigungskräfte zum Beispiel … Sie weigerten sich, die Zimmer sauber zu machen. Wenn jemand zu Besuch kam, zeigten dir die Krankenschwestern, wo die Handtücher sind, die Bettlaken, der Kaffee. Man bekam eine Art Ausbildung im Eiltempo. Da, wo das Wartezimmer war, stellten sie einen großen Tisch auf. Weil auch das Küchenpersonal mit den Kranken nicht in Berührung kommen wollte, musste Essen und Getränke von den Angehörigen organisiert werden. Der Tisch war immer reich gedeckt. Es war ständig Partystimmung – unter den Kranken, den Besuchenden, dem Pflegepersonal." Er ist sichtlich bewegt von den Erinnerungen, die in ihm aufsteigen.

AA Bronson widmete sich dem Healing



AA Bronson beim Ausstellungsrundgang (Bild: Axel Krämer)

Bronson lässt sich inmitten der Krise zum Body-Worker ausbilden, wendet sich der ganzheitlichen Betrachtung von Körper und Seele zu. Für ihn ist das zunächst Teil seiner Trauerarbeit. Aber auch das bleibt nicht ohne Einfluss auf sein weiteres künstlerisches Schaffen. "Mit all der Lebenserfahrung, die ich gesammelt hatte, beschloss ich, mich dem Aspekt des Healing zu widmen. Das hat meine Arbeit zehn Jahre lang bestimmt." Er reist von Ort zu Ort, unternimmt regionale Recherchen in Sachen Queer History, organisiert Abende mit jeweils einer Handvoll schwuler Männer in der Art einer Gruppentherapie.



"Es begann stets am Abend. Ich blieb zunächst in der Beobachterrolle, mit all dem Wissen über den jeweiligen Ort, das ich mir angeeignet hatte. Small Talk sollte vermieden werden. Wir saßen in der Runde und schwiegen – bis irgendjemand das Gefühl hatte, etwas sagen zu müssen. Dann entwickelte sich eine Konversation, es wurde manchmal ziemlich dramatisch, als ob eine fremde Stimme zu uns sprechen würde. Dann beruhigte es sich ab einem bestimmten Punkt wieder, bis es schließlich vorbei war. Besonders spannend war das in New Orleans, wo Queer History eng mit Sklaverei, Unterdrückung und dem Spirituellen verknüpft ist."



Seit 2013 lebt Bronson in Berlin



Als Bronson im Jahr 2013 mit seinem Ehemann von New York nach Berlin zog, nahm seine therapeutische Arbeit ein Ende. Eigentlich wollten die beiden nur für ein Jahr bleiben, aber dann merkten sie, dass die Stadt für sie zur Heimat geworden war. "Die Berliner Kunstzene ist unglaublich multikulturell, mehr als New York", sagt Bronson. Schon zu Mauerzeiten war der Westen Berlins eine wichtige Station in der Laufbahn von "General Idea". Nach einer ersten kleineren Ausstellung in der DAAD Galerie im Jahr 1971 folgte 1983 eine Performance in der Akademie der Künste.



In den späten 1980er Jahren war die Gruppe Teil der europaweit ersten Ausstellung über die Aids-Krise: "Vollbild Aids", kuratiert von Frank Wagner für die Kreuzberger Neue Gesellschaft für bildende Künste (nGbK). Die S-Bahnstation Westend wurde damals weithin sichtbar bis auf den letzten Winkel mit den knallbunten "AIDS"-Postern plakatiert. Nicht zu vergessen: 1989 entwickelte "General Idea" aus den Farben der deutschen Flagge das erste Logo der Arbeitsgemeinschaft Deutsche AIDS-Stiftungen.



Die Mitarbeit an der Konzeption im Gropiusbau, wo nun mehr als 200 Werke von "General Idea" zu sehen sind, war für Bronson gewissermaßen ein Heimspiel. Dabei ist eine rundum inspirierende und ästhetische Ausstellung entstanden, die trotz der thematischen Ernsthaftigkeit die Neigung zu Humor und Ironie nicht missen lässt. Bronsons Freude darüber nimmt man ihm gerne ab. Auch wenn man ahnt, dass ihn die intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ganz schön viel Kraft gekostet haben muss.