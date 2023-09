Queerer Influencer twenty4tim steigt auf Platz eins der Charts ein

Heute, 12:44h 2 Min.

Wenige Stunden vor der Veröffentlichung seines Debütalbums "Phoenix" (Amazon-Affiliate-Link ) am 15. September hatte twenty4tim seinen 23. Geburtstag gefeiert – und bekommt vom Publikum nachträglich das perfekte Geschenk: "Phoenix" fliegt an die Spitze! Mit seinem Debütalbum erreicht das Pop-Phänomen twenty4tim direkt Platz eins der Offiziellen Deutschen Albumcharts (GfK).



Diesen Meilenstein feiert das queere Multitalent, das mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, noch bis Ende des Monats gemeinsam mit seiner Fan-Community auf der in vielen Städten ausverkauften Live-Tournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Unglaubliche Erfolgsgeschichte



Das Debütalbum "Phoenix" von twenty4tim ist am 15. September 2023 erschienen

Damit krönt "Phoenix" eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die twenty4tim im Alleingang geschaffen hat. In seinen Social-Media-Kanälen präsentierte sich twenty4tim als Künstler, Influencer, Kunstfigur und Entertainer. Wie ein Phönix, der aus der Asche wiederaufersteht, lässt sich auch die Verwandlung von twenty4tim beschreiben. Denn frei nach dem Motto "Come back stronger" beweist er immer wieder aufs Neue, dass es sich, aller Herausforderungen und jeglichem Gegenwind zum Trotz, lohnt, weiterzumachen – die nötige Kraft dafür geben ihm seine Fans. 2,5 Millionen Instagram- sowie 4,7 Millionen TikTok-Follower*­innen stellen das eindrucksvoll unter Beweis.



Insgesamt drei Nummer-eins-Hit-Singles hat der Ausnahmekünstler und absolute Shootingstar seiner Generation bereits veröffentlicht: "Gönn Dir", "Icecream" und "Hot Or Not" mit Feature-Gast, Rap-Queen Kitty Kat.



| Direktlink | Offizielles Video zur Single "Nice wie du bist"

Mit "Phoenix" hat twenty4tim ein sehr persönliches, facettenreiches und mitreißendes Debüt abgeliefert und verbindet Pop mit wichtigen Botschaften wie Diversity, Empowerment und Akzeptanz. Seinen Zuschauer*innen möchte er zeigen, dass sich niemand auf der Welt für den eigenen Körper oder die eigene Sexualität schämen sollte. twenty4tim ist ein einzigartiger Künstler, der seinesgleichen sucht. (cw/pm)