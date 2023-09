Transition aus Liebe und eine nichtbinäre Utopie

Von

Wie weit gehen für die Liebe zu einem anderen Menschen? Was riskieren, in einem Land, in dem nicht-heterosexuelles Begehren drastisch bestraft wird? Wie fühlen und leben, wenn man auch von der eigenen Familie für seine Sexualität verachtet wird? Elija ist bi-, vielleicht auch pansexuell, und ist mit einem anderen Mann in einer Partnerschaft. Er kommt aus einfachen dörflichen Verhältnissen und lebt im Iran. Die einzig legale Weise, um im Iran eine gleichgeschlechtliche Beziehung führen zu können, ist eine Transition – die wiederum nicht nur offiziell gestattet ist, deren Kosten oft sogar vom Staat getragen werden. Elija hat sich auf Drängen seines Partners für eine Operation entschieden. Nun ist der Partner weg und Elija steckt in einem neuen Körper, aus dem er schleunigst raus möchte. Aber er möchte auch nicht einfach wieder zurück – er möchte einen ganz neuen, anderen, noch nie dagewesenen Körper jenseits jeder Binarität: "sie reden ja nur von frauen und männern. ich hab eine ganz andere fantasie".



In seinem Theaterstück "ein körper ohne ort" erzählt der in Teheran geborene Autor Mehdi Moradpour mit temporeichen Dialogen und einer bildstarken Sprache von dem Traum, das menschliche Bedürfnis nach permanenter Kategorisierung aufzulösen. Dabei lässt er utopische Sehnsüchte an technologische, medizinische, gesellschaftspolitische und zwischenmenschliche Grenzen stoßen. Das Stück wurde im Januar 2018 am Schauspielhaus Wien unter dem vormaligen Titel "ein körper für jetzt und heute" von dem Schweizer Regisseur Zino Wey uraufgeführt. Nun erscheint es am 25. September als Lesetext in der Buchreihe Suhrkamp Theater (Amazon-Affiliate-Link ) des Suhrkamp Verlags.

Das "Natürliche" als Bestie



Der Lesetext "ein körper ohne ort" erscheint am 25. September 2023 bei Suhrkamp Theater

Wenn es um sogenannte Eingriffe in die Biologie des Menschen geht, wird oft mit den Gesetzen der Natur argumentiert. Moradpours Protagonist Elija hingegen stellt das "Natürliche" nicht nur zur Debatte, er will in ihm gar eine "uns zugewandte(n) bestie" erkennen, die es nach unseren eigenen Vorstellungen zu bezwingen gilt: "operiere dich. mutiere. begehre dein begehren. ändere die natur".



In dem Stück gesellen sich dabei weitere Figuren hinzu, unter anderem eine Chirurgin und Eva, die eine neue Niere braucht, um weiterleben zu können. Das Figurentableau bleibt zwar überschaubar, aber ihr Beziehungsgeflecht nicht immer durchsichtig und nachvollziehbar. Hier es kommt dem Stück vielleicht sogar zugute, dass man sich beim Lesen mehr Zeit nehmen kann als beim Zuschauen im Theater. Zudem werden die Szenen und Dialoge immer wieder von träumerischen Sequenzen unterbrochen. Darin geht es zum Beispiel um Wüsten- und Meereslandschaften, Ölfelder und Blutegel.

Surrealistische Zeichnungen von Giovanna Bolliger

Dem poetischen Text Mehdi Moradpours sind dabei bunte, surrealistische Zeichnungen der Illustratorin und Grafikerin Giovanna Bolliger beigefügt und in den Stücktext integriert. Das großartige an ihnen: Sie verdoppeln nicht etwa die durch den Text aufgemachten Szenerien, sondern erweitern diesen um eigene ausdrucksstarke, fantasievolle Bildwelten. Eine Bereicherung des Leseerlebnisses.



Illustration von Giovanna Bolliger aus dem Buch

Theater ist von seiner Natur aus etwas Flüchtiges, Vergängliches. Bücher sind es, die bleiben, die überdauern. Beides zusammenzutragen ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, Texte eines Tages lesen zu können, die längst nicht mehr gespielt werden, aber eine Momentaufnahme der Vergangenheit sind.



In diesem Fall darf man also gespannt sein, wie nah wir einer gesellschaftspolitischen Utopie in Zukunft kommen werden, in der Binarität, Zuschreibungen, Begrenzungen und Schubladen an Bedeutung verloren haben. Und es vielfältigere Möglichkeiten gibt, die Sehnsucht von Menschen wie Elija nach einer organischen und technischen Erweiterung des Körpers zu erfüllen: "ich möchte einen körper zwischen verschwommenen kindlichen fantasien und faszinationen für die zukunft, zwischen frontaler absage und totaler hingabe. ich will an diesen unbeschriebenen ort".

Infos zum Buch



Mehdi Moradpour: ein körper ohne ort. 118 Seiten. Suhrkamp Theater Verlag. Frankfurt 2023. Taschenbuch: 18 € (ISBN 978-3-518-43152-8).