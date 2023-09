Trans GNTM-Kandidatin singt bei "The Voice" vor

Heute, 11:32h 2 Min.

(Kurzes) Wiedersehen mit Mirella Janev, der diesjährigen trans Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel": In der am Sonntag ausgestrahlten dritten Folge der aktuellen "Voice of Germany"-Staffel versuchte sich die 21-jährige Berlinerin bei den "Blind Auditions". Sie gab dabei den Song "Mad World" von Tears for Fears aus dem Jahr 1983 zum Besten.



So erfolgreich wie in Heidi Klums Modelshow war Mirella beim Gesangscasting allerdings nicht: Keiner der fünf Judges buzzerte während des Liedes, obgleich Ronan Keating nach dem Auftritt sagte, dass er kurz davor stand, sich für die Kandidatin zu entscheiden. "Ich bin etwas enttäuscht, dass ich nicht auf meinen Bauch gehört habe", so der irische Sänger, der mit Boyzone erfolgreich war. Juror Tom Kaulitz erkannte die Künstlerin nach der Performance: "Wir kennen dich von der Show von meiner Frau." Ihre Transidentität war bei "The Voice of Germany" kein Thema.

Platz zehn bei Heidi Klums Model-Casting

Mirella hatte im Frühjahr und Frühsommer bei "Germany's Next Topmodel" viele Fans gewonnen. Sie sprach dabei auch offen über Probleme, die sie wegen ihrer Transidentität überwinden musste (queer.de berichtete). In einer Folge erzählte sie, dass sie als Teenagerin entscheiden musste, ob sie als "unglücklicher Junge oder als glückliches Mädchen" ihre Leben bestreiten sollte (queer.de berichtete). Am Ende belegte sie in der Modelshow den zehnten Platz (queer.de berichtete).



Die Show "The Voice of Germany" läuft derzeit auf ProSieben und Sat.1 in ihrer 14. Staffel. Mit dabei sind erstmals auch die beiden Coaches Tom und Bill Kaulitz von Tokio Hotel (queer.de berichtete). Diesen Freitag (29. September) gehen die Blind Auditions von "The Voice of Germany" ab 20.15 Uhr bei Sat.1 in die nächste Runde. (cw)