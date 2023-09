"Walking Dead"-Hottie Norman Reedus ist ein "Drag Race"-Fan

Heute, 16:17h 3 Min.

Der 54-jährige US-Schauspieler Norman Reedus ist ein großer Fan von "RuPaul's Drag Race". Darüber berichtet Dragqueen Paloma aus Clermont-Ferrand, die vergangenes Jahr die erste Staffel von "Drag Race France" gewinnen konnte. Gegenüber dem britischen Portal "Digital Spy" sagte die 31-Jährige sogar, dass ihr Reedus eine Rolle in seinem neuen "Walking Dead"-Ableger verschafft habe.



Paloma findet auch nach der Zombie-Apokalypse noch genug Make-up (Bild: World of Wonder)

Eines Tages habe ihr Telefon geklingelt, so Paloma, und ihr Agent habe ihr gesagt, dass das Produktionsteam der Serie "The Walking Dead: Daryl Dixon" an ihr interessiert sei. "Es gab kein Vorsprechen, nur ein Treffen. Die wollten mich Englisch sprechen hören." Der Castingchef habe ihr persönlich gesagt: "Es gibt keinen anderen, den ich mir für diese Figur vorstellen kann. Das musst du machen. Ich habe auf dich gewartet."

Norman Reedus würde gerne mit RuPaul biken

Gute Erinnerungen hatte die Dragqueen an ihrem ersten Tag bei den Dreharbeiten, die in Frankreich stattfanden. "Norman hat mich angesprungen, mich groß umarmt und gesagt: 'Oh mein Gott. Ich bin so glücklich, dich zu treffen. Ich bin ein Fan.'" Später habe ihr ein Drehbuchautor erzählt, "dass Norman darum gebeten hat, einen Part für mich zu schreiben". "Er sagte mir, dass Norman ein großer Fan von 'Drag Race' ist – speziell von der französischen Ausgabe. Einer seiner Träume sei eine gemeinsame Show mit RuPaul. Norman hat derzeit eine Sendung, in der er mit dem Motorrad durch Amerika fährt. Er will RuPaul einladen."



Die Sendung "Ride with Norman Reedus" läuft bereits seit 2016. Bisher schwangen sich viele Promis wie Schauspieler Peter Fonda oder Sänger Marilyn Manson aufs Rad. In der erst kürzlich gestarteten sechsten Staffel ist Reedus unter anderem mit Schauspieler Keanu Reeves und "Jackass"-Legende Johnny Knoxville unterwegs. In Deutschland wird diese Sendung nicht gezeigt.

Die neue Serie "The Walking Dead: Daryl Dixon" ging in den USA am 10. September an den Start. In Deutschland hat Magenta-TV die Rechte erworben, aber noch nicht mit der Ausstrahlung begonnen. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt. Bereits jetzt können deutsche Fans mit halblegalen Tricks die Sendung in Orginalfassung ansehen.

Die Geschichte der neuen Serie handelt davon, wie Daryl Dixon kurz nach dem Zombieausbruch in Frankreich aufwacht und versucht, zurück nach Hause zu kommen. Nach "Fear the Walking Dead" (ab 2015), "The Walking Dead: World Beyond" (2020-2021), "Tales of the Walking Dead" (2022) und "The Walking Dead: Dead City" (ab 2023) ist die Geschichte um Daryl Dixon bereits der fünfte Ableger der Erfolgsserie, die zwischen 2010 und 2022 Millionen Menschen weltweit begeisterte.

Paloma hat Rolle im Untergrund-Club

Paloma berichtete in ihrem Interview weiter von Untergrund-Clubszenen, an denen sie in der Zombie-Serie mitwirkte. "In Paris haben wir Katakomben, ein sehr bekannter Ort, der voller Knochen und Skelette ist. Und das ist [in der Serie] der Eintritt in den Club. Unter Paris – mit der hohen Luftfeuchtigkeit und dem Staub – haben sich [die Filmemacher] eine Welt erdacht, die vom schwulen Paris inspiriert ist, von Moulin Rouge. Ich bin ein Showgirl mit Federn. Es ist alles sehr französisch [lacht]."



Gleichzeitig berichtete Paloma davon, dass nicht alle "Walking Dead"-Fans auch Fans von "Drag Race" seien – und es einige negative Kommentare gegeben habe. Das mache ihr aber nicht aus: "Wenn man die Welt verändern will und die Einstellungen, dann trifft man auf Widerstand", erklärte sie.



Die Originalserie von "The Walking Dead" basierte auf einem gleichnamigen Comic von Robert Kirkman, Tony Moore und Charlie Adlard. Dort gab es auch viele queere Figuren. Allerdings tauchte in der TV-Serie erst in der fünften Staffel mit Aaron die erste schwule Figur auf (queer.de berichtete). Zuvor hatte es auch Schwulengerüchte um Publikumsliebling Daryl Dixon gegeben, der nicht in den Comics vorkommt. Allerdings wurde recht schnell klargestellt, dass Dixon heterosexuell ist (queer.de berichtete). (dk)