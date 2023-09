Aufkleber auf dem Fahrrad der toten Person (Bild: Polizei Lübeck)

Heute, 05:25h 2 Min.

In Bad Schwartau wurde am vergangenen Mittwoch nahe einer Brücke die Leiche eines Mannes gefunden. Seine Identität ist noch ungeklärt. Deshalb bitten die Lübecker Polizei und die Staatsanwaltschaft um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.



Laut Polizeimeldung vom Montag war in unmittelbarer Nähe des Leichenfundortes am Riesebusch ein Fahrrad abgestellt, das der toten Person zugeordnet werden konnte. Die männliche Person wird von den Ermittler*­innen wie folgt beschrieben:



● ca. 30 Jahre alt

● ca. 180 cm groß

● schlank

● südosteuropäischer Phänotypus

● Vollbart

● schwarze, etwa schulterlange Haare, die zu einem kurzen Zopf zurückgebunden waren.

Drei Aufkleber vom CSD Lübeck auf dem Fahrrad

Die Person war bekleidet mit einem schwarzen Adidas-Trainingsanzug der Größe XL. An den Beinen und den Armen des Anzuges befinden sich jeweils seitlich drei weiße Streifen. Die Schultern der Jacke sind in grau abgesetzt. Auf dem linken Oberschenkel der Hose befindet sich ein Aufnäher mit einem Deutschland-Wappen und dem Bundesadler. Der Verstorbene trug dunkelblau-graue Schuhe mit Klettverschluss der Marke Kalneji in Größe 49.



Die Bekleidung des Toten (Bild: Polizei Lübeck)

In der Bekleidung des Toten wurde u.a. ein schwarzes Schlüsseletui mit insgesamt sieben Schlüsseln gefunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgraues Herrenrad der Marke Pegasus Piazza, Rahmengröße 58. Besonders auffällig sind der montierte Triathlon-Lenker und drei Aufkleber in Regenbogenfarben mit der Aufschrift "Lübecker CSD e.V.".



Schlüsselbund und Fahrrad des Toten (Bild: Polizei Lübeck)

Wer Hinweise zu der Person oder den genannten Gegenständen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Rufnummer (0451) 22075-57 oder per Email an zu melden. (cw/ots)