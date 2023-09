Regenbogenflagge an einer anderen Kirche der aus mehreren Pfarreien zusammengelegten Gemeinde (Bild: Pfarrei St. Josef Essen-Frintrop / facebook

Heute, 16:05h 2 Min.

Bereits in der Nacht zum 16. September haben Unbekannte eine vor der katholischen Kirche in Essen-Frintrop angebrachte Regenbogenflagge abgerissen und auf dem Gelände verbrannt. Das sei "nicht einfach ein Streich, es scheint ein politisches Statement zu sein und das erschreckt mich schon", sagte die Pfarrbeauftragte Stephanie Czernotta der WAZ, die am Montag als erste darüber berichtete.



Die Pfarrei, die diese und weitere Flaggen an ihren drei Kirchen und weiteren Gebäuden bereits im Frühjahr 2021 zur Unterstützung der Forderung nach der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare hisste, hat dem Bericht zufolge die Flagge bereits ersetzt und Anzeige erstattet. Die Polizei ermittele zunächst zu Sachbeschädigung, der Staatsschutz sei eingeschaltet.



Stofffetzen und die Asche der Flagge seien beim Kriegerdenkmal hinter der Kirche gefunden worden, so die Gemeinde laut WAZ. Czernotta sagte der Zeitung, einige Flaggen hätten bereits ausgetauscht werden müssen, neben Verschleiss auch wegen der ein oder anderen Beschädigung. Doch eine solche Tat habe es in der Gemeinde noch nicht gegeben.

In diesem Jahr hatte es immer wieder Berichte über entfernte oder beschädigte Regenbogenflaggen und ähnliche Symbole gegeben. So hatten Unbekannte Ende Juni im südbrandenburgischen Spremberg einen Brandsatz gegen die Wand einer evangelischen Kirche geworfen, an der eine Flagge hing (queer.de berichtete). Kurz zuvor war in der Kirche eine Doku über eine lesbische Liebe im KZ Ravensbrück gezeigt worden.



Wenige Tage später entfernten Jugendliche eine Regenbogenflagge in der Kölner Innenstadt und zündeten sie an (queer.de berichtete). Im Juli wurde unter anderem in Naumburg eine Regenbogentreppe in den Farben der "Reichsflagge" übermalt (queer.de berichtete) und am Bahnhofsvorplatz in Neubrandenburg eine Regenbogen- durch eine Hakenkreuzflagge ersetzt (queer.de berichtete). Im August wurde in Gießen eine Flagge am Balkon eines Mehrfamilienhauses angezündet (queer.de berichtete), in diesem September eine Regenbogenflagge an einer Schule in Burg durch eine Deutschlandflagge ersetzt (queer.de berichtete). (cw)