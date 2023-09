Schwuler Ex-Investmentbanker neuer Syriza-Vorsitzender

Syriza erhielt bei der letzten Parlamentswahl halb so viele Stimmen wie die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia – Stefanos Kasselakis will das ändern (Bild: syriza_gr / twitter)

Ein zuletzt in Miami in den USA lebender Millionär führt künftig die griechische Linkspartei Syriza an: Der erst 35-jährige Stefanos Kasselakis gewann am Sonntag die parteiinterne Stichwahl gegen die frühere Arbeitsministerin Efi Achtsioglou mit 56 Prozent der Stimmen.



Bei den Parlamentswahlen im Mai und Juni hatte Syriza, bereits seit 2019 in der Opposition, kräftig Stimmen verloren (minus 11,5 Prozent und dann noch einmal minus 2 Prozent). Gegenüber 2015 war fast die halbe Wählerschaft abhanden gekommen, der frühere Regierungschef Alexis Tsipras trat darauf als Parteichef zurück. Kasselakis erklärte erst im August seine Kandidatur – und das zunächst per Youtube.



Kasselakis wurde in Athen geboren, zog aber im Alter von 14 Jahren mit einem Schulstipendium in die Vereinigten Staaten. Später studierte er internationale Studien und Wirtschaftswissenschaften an der University of Pennsylvania. Er spricht fünf Sprachen und arbeitete 2008 als Freiwilliger im Wahlkampf des damaligen Senators Joe Biden für das Weiße Haus. Anschließend arbeitete er als Händler bei Goldman Sachs und habe dabei die negativen Seiten des Kapitals kennengelernt: "die Arbeitskraft eines anderen billig einkaufen. Wie viel Arroganz Geld bringt", fasste er die Erfahrungen in einem Wahlkampfvideo zusammen. Daher habe er gekündigt, und mit einem Darlehen sein erfolgreiches Business als Reeder und Schiffsbroker aufgebaut.

Der Partner zieht mit nach Griechenland

Im orthodox-konservativ geprägten Griechenland ist Kasselakis, der mit einem vier Jahre jüngeren Amerikaner zusammenlebt, die erste offen homosexuelle in ein politisches Führungsamt gewählte Person. Unter dem konservativen Ministerpräsidenten und erneuten Wahlsieger Kyriakos Mitsotakis hatte es zwischen 2021 und diesem Jahr erstmals ein homosexuelles Kabinettsmitglied gegeben, als er den schwulen Politiker Nicholas Yatromanolakis zum Vize-Kulturminister machte. "Das griechische Volk ist bereit, einen Ministerpräsidenten zu haben, der fähig, unbestechlich, unversehrt und zufällig auch schwul ist", sagte Kasselakis in einem Video. Sein Partner Tyler Macbeth hat seinen Job als Krankenpfleger aufgegeben, um der Kampagnenmanager des Politikers zu werden. Beide wünschen sich ein Kind durch eine Leihmutter.



Ungewöhnlicher ist aber, dass weder Kasselakis noch seine Familie einen Bezug zur Politik hatte – vielmehr wuchs er bereits als Unternehmersohn in einer Villa auf. Syriza trat er erst vor drei Monaten bei – und könnte mit seinem angekündigten Reformdrang noch den linken Flügel bis hin zu einer Abspaltung bringen. Andere sehen ihn als wichtigen Erneuerer, der mit einem gemäßigten Mitte-Links-Kurs Syriza zu neuen Erfolgen führen könnte. Der neue Parteichef will Transparenz fördern, Steuern senken, Arbeits- und Sozialrechte stärken, die Justiz beschleunigen und Vergünstigungen für Banker und Politiker abschaffen. (cw)