Berlin ist die queere Top-Destination in Europa

In Berlin weht die Regenbogenfahne am offensten (Bild: brianna-swank-bbm / pexels

Heute, 12:04h 2 Min.

Berlin führt die Liste der LGBTI-freundlichsten europäischen Städtereisen-Destinationen des deutschen Touristikkonzerns TUI an. Wie aus dem gerade veröffentlichten "TUI LGBTQIA+ Travel Ranking" hervorgeht, haben es sogar fünf deutsche Städte in die Top Ten geschafft – neben der Bundeshauptstadt auch Köln (Platz 3), Frankfurt am Main (Platz 5), Hamburg (Platz 7) und München (Platz 10).



In das Ranking fließen zehn Faktoren ein, die auf mehr als 50 europäische Reiseziele angewendet wurden. Dazu zählen etwa queere Nightlife-Locations, was besonders die Millionenstädte nach vorne katapultiert. Andere Faktoren schließen etwa die Akzeptanz Homosexueller oder die rechtliche Lage ein, beispielsweise ob die Ehe für alle eingeführt wurde oder nichtbinäre Personen anerkannt werden.



(Bild: TUI)

"Deutsche Großstädte halten die Regenbogenfahne hoch", erklärte TUI das Ergebnis. So gebe es hierzulande viele Szeneeinrichtungen, aber auch einen guten Schutz etwa von nichtbinären Personen oder vor Diskriminierung. Allerdings gebe es in Deutschland, anders als etwa in Großbritannien oder Frankreich, keine Gesetze im Strafgesetzbuch, die den Schutz queerer Menschen ausdrücklich erwähnten.

Auch britische Städte liegen hoch im Kurs, etwa London (Platz 2), Manchester (Platz 3) und Brighton (Platz 10). Amsterdam schaffte es auf Rang 6, Paris auf Rang 7 und Wien auf Rang 9. Nicht in den Top Ten vertreten sind hingegen Städte aus Spanien, aber auch aus Skandinavien – Grund für das schlechte Abschneiden der eigentlich queerfreundlichen Länder im Norden sind begrenzte Nightlife-Locations. Italien ist auf der Liste gar nicht erst vertreten. Die erfolgreichsten Orte lagen dabei in Mittel- und Westeuropa.



Erst im Mai hatte das Magazin "Lust" seinen "Liberal City Index" herausgegeben, in dem die sexpositivsten Städte der Welt aufgeführt werden. Auf dieser Liste fanden sich viele ähnliche Städte – Sieger war Köln, Berlin landete auf Platz fünf (queer.de berichtete). (cw)

Top 30 im TUI LGBTQIA+ Travel Ranking



1. Berlin (77)

2. London (76)

3. Köln (72)

3. Manchester (72)

5. Frankfurt (70)

6. Amsterdam (68)

7. Hamburg (67)

7. Paris (67)

9. Wien (66)

10. Brighton (65)

10. München (65)

12. Birmingham (64)

12. Dresden (64)

12. Düsseldorf (64)

12. Glasgow (64)

12. Lissabon (64)

12. Valletta (64)

18. Madrid (63)

19. Kopenhagen (61)

19. Stockholm (61)

21. Barcelona (60)

21. Bern (60)

21. Maspalomas (60)

21. Reykjavik (60)

25. Genf (59)

25. Helsinki (59)

27. Brüssel (58)

27. Porto (58)

29. Ibiza (56)

29. Sitges (56)