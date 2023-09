Davin Herbrüggen ist wieder zu haben

Davin Herbrüggen (re.) und Jeremy Winter erzählten letztes Jahr, dass sie ihre Hochzeit auf Mallorca planten (Bild: Screenshot RTL)

Heute, 15:43h 2 Min.

DSDS-Sieger Davin Herbrüggen hat gegenüber "Promiflash" die Trennung von seinem Verlobten Jeremy Winter bekanntgegeben. "Ja, das ist korrekt. Jeremy und ich haben bereits vor einiger Zeit gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen", erklärte der 25-Jährige. Über die Gründe wolle er allerdings nicht viel preisgeben: "Die Gründe für unsere Trennung sind persönlicher Natur und wir haben entschieden, diese Privatsache auch privat zu behandeln. Wir haben unterschiedliche Wesenszüge und Vorstellungen für unsere Zukunft gehabt."



Herbrüggen betonte dabei, dass es keinen Rosenkrieg gegeben habe: "Wir schätzen die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, und sind wie gesagt freundschaftlich auseinandergegangen."

Hochzeitsplanungen auf Mallorca

2019 hatte Herbrüggen die RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Erst mehr als drei Jahre später outete er sich aber als schwul (queer.de berichtete). Damals berichtete er auch, dass er verlobt sei. Vor rund einem Jahr stellte er seinen Verblobten auf RTL vor und erklärte, dass die beiden schon ihre Hochzeit auf Mallorca planten: Sie stellten sich eine Trauung am Strand vor. "Aber es ist auch viel Arbeit. Von jetzt auf gleich geht nicht", so Herbrüggen damals. Er hätte auch gerne Jon Bon Jovi auf seiner Hochzeit, fuhr er fort.



Promofoto von Davin Herbrüggen während seiner Zeit bei DSDS (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Der in Oberhausen geborene Herbrüggen konnte bislang nur einen Charts-Hit landen: Nach seinem DSDS-Sieg konnte er mit "The River" bis auf Rang 31 der deutschen Single-Charts vordringen. Am 1. April 2022 veröffentlichte er sein erstes Album "Aus meiner Seele" mit 13 Songs, darunter auch eine deutsche Version der Rockbalade "Midnight Lady", die von Dieter Bohlen geschrieben und 1986 von Chris Norman gesungen wurde.

Vor rund einem Jahr veröffentlichte er gemeinsam mit Ex-Dschungelkönig Prince Damien den Schlager "Wenn der Tag beginnt". (cw)