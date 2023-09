Erste queere Geflüchtete aus Afghanistan angekommen

Queere Menschen, denen in Afghanistan Folter und Tod drohen, werden jetzt über das Bundesaufnahmeprogramm gerettet (Bild: geralt / pixabay

Heute, 16:10h 2 Min.

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass erste queere Afghan*innen im Rahmen des vor einem Jahr beschlossenen Bundesaufnahmeprogramms in Deutschland angekommen sind. Der "Tagesspiegel" berichtete etwa von zwei queeren Männern, die jetzt in einem Bremer Wohnheim leben. Nach dem Programm aufgenommene Geflüchtete müssen keinen Asylantrag stellen, sondern können gleich eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. In Afghanistan werden queere Menschen ausgepeitscht oder hingerichtet.



"Organisationen wie der LSVD und Rainbow Afghanistan erhalten unzählige und verzweifelte Hilferufe, in denen queere Menschen in Afghanistan darum bitten, sie in Sicherheit zu bringen", erklärte LSVD-Bundesvorstandsmitglied Jörg Hutter. "Die Ankunft der ersten queeren Geflüchteten aus Afghanistan gibt uns Hoffnung, gemeinsam mit den Behörden noch mehr Personen vor dem menschenfeindlichen Regime der Taliban retten zu können. Indem die Bundesregierung LSBTIQ* vor Verfolgung, Terror und Gewalt schützt, kommt sie ihrer historischen Verantwortung nach und erfüllt ihr Koalitionsversprechen, reguläre Migration zu ermöglichen."

Union und FDP machen gegen Aufnahmeprogramm Stimmung

Das Bundesaufnahmeprogramm ist allerdings gefährdet: Bereits im Juni hatte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai gefordert, das Hilfsprogramm zu beenden (queer.de berichtete). Vergangene Woche brachte auch die Union einen entsprechenden Antrag im Bundestag ein. Der LSVD zeigte sich darüber entsetzt: "In ihrem Antrag gibt die Unionsfraktion vor, irreguläre Migration regulieren zu wollen, und greift daraufhin zuerst die Bundesaufnahmeprogramme wie das für Afghanistan an, obwohl es sich dabei offenkundig um staatlich regulierte Migration handelt", so Hutter. Das Aufnahmeprogramm sei jedoch "ein unverzichtbarer Weg, besonders von Gewalt, Folter und Todesstrafe bedrohte Gruppen wie queere Menschen vor dem Taliban-Regime zu schützen".



Der LSVD verlangte weiter von der Politik, Populismus beim Asylrecht zu vermeiden: "Wir fordern die Bundesregierung und alle demokratischen Parteien daher auf, sich bei den Diskussionen um die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, das Gemeinsame Europäische Asylsystem und in der gesamten Migrationsdebatte klar auf die Seite von Menschenrechten, Vielfalt und Respekt zu stellen", so Hutter.



Allerdings scheint diese Forderung bei den Konservativen nicht anzukommen: CDU-Parteichef Friedrich Merz deutete erst am Mittwoch im Nachrichtensender "Welt" an, dass Geflüchtete bei ärztlichen Einrichtungen angeblich eine bessere Gesundheitsversorgung erhalten würden als Deutsche ("Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine"). Die Äußerung wurde aus der Ampel scharf kritisiert, weil sie faktisch falsch ist. (dk)