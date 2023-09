1. FC Köln will mit Diversity-Trikot gegen Stuttgart punkten

Heute, 16:37h 2 Min.

Die Männermannschaft des 1. FC Köln wird das nächste Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart in Diversity-Trikots bestreiten und damit "ein deutliches Zeichen für Vielfalt" setzen, kündigte der traditionsreiche Fußballverein an. "Wie schon in den vergangenen Spielzeiten wird der Aktionsspieltag von den Partnern REWE Group und DEVK unterstützt, deren Sponsorenlogos auf dem FC-Heimtrikot jeweils in Regenbogenfarben gehalten sein werden", so der Tabellen-Sechzehnte. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr im RheinEnergieStadion im Stadtteil Müngersdorf.



Schon zum Aufwärmen werden die Kölner Profis in einem besonderen Outfit antreten: Ausrüster Hummel hat hat eine Sonderedition von Equality-Shirts herausgebracht. "Vereine wie der FC werden ihr Aufwärmtraining im farbenfrohen Look absolvieren", erklärte der Sportkleidungshersteller. "Wir feiern damit die Liebe, das Leben und den Sport; die Möglichkeit, zu sein, wer wir sein wollen, zu lieben, wen wir lieben wollen und so zu leben, wie wir leben wollen. Das Shirt lädt alle zum Mitmachen ein." Auch weitere Teams, die Hummel ausrüstet, werden an der Aktion teilnehmen. Dazu gehören die Vereine Real Betis und UD Las Palmas aus Spanien, FC Everton, FC Southampton und Coventry City aus Großbritannien und Bröndby IF aus Dänemark.



Beim Aufwärmen sind die Kölner Spieler am Samstag nicht zu übersehen (Bild: Hummel)

Das Stadion soll außerdem am Spieltag in Regenbogenfarben beleuchtet und entsprechend beflaggt werden. Zudem sollen vor der Spielstätte "Infostände von Initiativen und Vereinen aus der LGBTIQ+-Community über das Thema Diversität informieren".

"Wir wollen Vielfalt sichtbar machen "

"Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern ein so wichtiges Zeichen zu setzen", erklärte FC-Präsident Werner Wolf. "'Jede Jeck ist anders' sehen wir als absolute Bereicherung. Wir wollen Vielfalt sichtbar machen und ein Heimspieltag ist dafür eine hervorragende Bühne."



Der 1. FC Köln hatte 2020 gemeinsam mit dem Eishockeyverein Kölner Haie den Sonderpreis des Cologne Pride erhalten (queer.de berichtete). Die Organisator*innen lobten, dass beide Clubs "Einsatz für den Abbau von Homofeindlichkeit und die Förderung von Diversity im Breitensport" gezeigt hätten. (dk)