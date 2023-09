Deutscher Fersehpreis: Siege für Kaulitz-Brüder, Olivia Jones und Barbara Schöneberger

Heute, 09:52h 3 Min.

Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz (34) durften sich am Donnerstagabend freuen: Die beiden gewannen mit ihrer RTL+-Musikshow "That's My Jam" beim Deutschen Fernsehpreis in Köln in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show". Als sie den Preis entgegennahmen, zeigten sich die Tokio-Hotel-Stars sichtlich überrascht. "Tom meinte gerade noch: 'Schön süß, dass wir nominiert sind'", erklärte Bill Kaulitz und nahm damit auf die starke Konkurrenz und die wenig errechneten Siegchancen Bezug.



Die Tokio-Hotel-Stars traten gegen "Die Giovanni Zarrella Show" (ZDF) und "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) von und mit Joko Winterscheidt an. "Wir haben gar nichts vorbereitet, wir sind total überwältigt", sagte Bill Kaulitz weiter. Es sei ein Herzensprojekt gewesen und man wolle sich auch beim Team und bei allen Kandidat*innen bedanken. Die Brüder und "The Voice"-Coaches hatten erstmals eine eigene Sendung moderiert und haben nun erstmals einen Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Sie erschienen – ganz ungewohnt konservativ – in schwarzem Hemd mit bodenlanger Hose (Bill) und einem klassisch schwarzen Anzug (Tom).

Olivia Jones gewinnt fürs Sterben

Auch Dragqueen Olivia Jones durfte ihren ersten Fernsehpreis entgegennehmen: Sie wurde für ihre RTL+-Doku-Serie "Sterben für Anfänger" in der Kategorie "Bestes Entertainment" geehrt, in der sie gemeinsam mit "Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka das ungeliebte Thema Sterben und Tod behandelte. Der Sechsteiler setzte sich gegen "Joko & Klaas LIVE #IranRevolution" (ProSieben) sowie das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" durch.



Den Preis als "Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" erhielt Barbara Schöneberger für den ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool". Sie gewann gegen Jan Köppen (RTL, "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" und "Take Me Out") sowie Esther Sedlaczek (Das Erste, "Quizduell").



Auch die viel diskutierte aktuelle Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" mit Jolina Mennen und Papis Loveday gehört zu den Siegerinnen. In der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" setzte sich die Dauerserie gegen "First Dates – Ein Tisch für zwei" (Vox) und "Kampf der Realitystars" (RTLzwei) durch.



Der Deutsche Fernsehpreis wurde am Abend zur Primetime bei Sat.1 gezeigt, allerdings nicht live, sondern um einige Stunden zeitversetzt. Die Einschaltquoten waren recht überschaubar: Im Schnitt sahen 1,03 Millionen Menschen bei der rund vierstündigen Sendung zu. Für den notorisch schwächelnden Sender Sat.1 war das dennoch ein akzeptabler Wert. Dieser lag aber freilich weit hinter den Primetimeshows im Ersten ("Nord bei Nordwest", 6,43 Millionen), im ZDF ("Merz gegen Merz", 3,18 Millionen) und auch hinter der RTL-Sendung "Team Wallraff – Reporter undercover" (1,36 Millionen). (spot/cw)