Bis 2018 herrschte in Deutschland ein Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare – jetzt wird aber fröhlich drauf los geheiratet (Bild: freepik.com

Heute, 11:22h 2 Min.

Im Jahr 2022 sind in Nordrhein-Westfalen 2.282 Ehen von gleichgeschlechtlichen Partnerinnen bzw. Partnern geschlossen worden. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag anlässlich des fünften Jahrestags der Eheöffnung am 1. Oktober mit.



Gleichgeschlechtliche Paare hatten damit einen Anteil von 2,7 Prozent aller 85.008 Eheschließungen. Im Vorjahr hatte der Anteil noch 2,6 Prozent betragen. Seit der Öffnung der Ehe 2018 gab es damit erstmals wieder einen Anstieg beim Anteil gleichgeschlechtlicher Hochzeiten. Damit dürften die Nachholeffekte, die auf das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben vor 2018 zurückzuführen sind, langsam abklingen.

Frauen heiratsfreudiger

Laut dem Statistikamt gaben sich 2022 in 1.274 Fällen weibliche und in 1.008 Fällen männliche Paare das "Ja-Wort". In 212 Fällen wurden eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt.



Im Vergleich zum Corona-Jahr 2021 ist die Gesamtzahl der gleichgeschlechtlichen Eheschließungen im Land um 14,3 Prozent gestiegen (damals: 1.997 Paare). Die Zahl der verschiedengeschlechtlichen Ehen stieg dagegen nur um 10,6 Prozent.

Homosexuelle Paare sind älter

Das durchschnittliche Heiratsalter von Männern in gleichgeschlechtlichen Ehen lag im Jahr 2022 bei 43,6 Jahren – das der Frauen bei 40,1 Jahren. Damit heiraten gleichgeschlechtliche Paare nach wie vor älter als verschiedengeschlechtliche: In dieser Gruppe waren Männer bei ihrer Heirat im Schnitt 34,0 Jahre alt und Frauen 31,7 Jahre.



Deutschland hatte 2002 die eingetragene Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Liebende mit beschränkten Rechten, aber praktisch allen Pflichten einer heterosexuellen Ehe eingeführt. Mit der Öffnung der Ehe 2018 dürfen keine Lebenspartnerschaften mehr geschlossen werden. Ältere Verpartnerungen sind nach wie vor gültig, können aber kostenlos in eine Ehe umgewandelt werden. (dk)