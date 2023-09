Das Café "interkosmos" in Berlin-Lichtenberg bietet regelmäßig queere Veranstaltungen an

Nach einem Angriff mit Buttersäure auf ein queerfreundliches Café in Berlin-Lichtenberg ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamts. Unbekannte sollen vor dem Lokal angekettete Tische und Stühle mit der übelriechenden Substanz besprüht haben.



Der 39-jährige Besitzer des Cafés "interkosmos" in der Fanningerstraße erstattete am vergangenen Mittwoch Anzeige, nachdem er und sein Angestellter beim Öffnen des Lokals an den Möbeln einen strengen Geruch bemerkt hatten. Da das Café am Montag geschlossen war, geht der Besitzer davon aus, dass die Buttersäure in der Zeit von Sonntagabend bis Dienstag früh aufgetragen worden sein muss. Außerdem gab er an, dass in seinem Lokal queere Veranstaltungen stattfinden und dass es in den vergangenen zwei Jahren bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen war.



Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten den Geruch mit einem Neutralisator reduzieren. Die Oberflächen der Tische und Stühle wurden nicht beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. (cw/pm)