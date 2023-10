Stendal: Mann attackiert CSD-Teilnehmer*­innen

Die Hansestadt Stendal ist mit rund 40.000 Einwohner*innen die größte Stadt in der Altmark in Sachsen-Anhalt (Bild: IMAGO / Panthermedia)

Heute, 08:15h 1 Min.

Beim Christopher Street am Samstag in Stendal hat ein 36 Jahre alter Mann Teilnehmer*­innen der Demoparade beleidigt und körperlich angegriffen. Das meldete die Polizei der 40.000-Einwohner*­innen-Stadt in Sachsen-Anhalt am Samstagnachmittag. Insgesamt wurden drei Strafanzeigen wegen einer Körperverletzung und zwei Beleidigungen im Bereich der Hospitalstraße aufgenommen.

Rund 400 Teilnehmer*innen

Nach Polizeiangaben beteiligten sich am CSD Stendal rund 300 Menschen. Die Versammlung unter dem Motto "United in Love – Hier bin ich Mensch, hier will ich sein." startete zunächst mit einer Kundgebung, führte dann als Aufzug mit Zwischenkundgebungen durch die Innenstadt und endete auf dem Marktplatz mit einer Abschlusskundgebung und einer anschließenden Veranstaltung. Die Schirmherrschaft hatte Landrat Patrick Puhlmann (SPD) übernommen. Rund 40 Beamt*innen waren nach Angaben der Polizei im Einsatz.



In diesem Sommer war es bereits mehrfach zu Übergriffen bei CSD-Veranstaltungen gekommen. Allein im September kam es etwa beim CSD in Döbeln zu einem Buttersäure-Anschlag (queer.de berichtete). In Halle wurden vier Teilnehmer*innen nach der Demonstration beleidigt sowie mit Tritten und Schlägen attackiert (queer.de berichtete). In Dortmund zeigten zwei außenstehende Personen der queeren Demoparade den "Hitlergruß" (queer.de berichtete). (cw)