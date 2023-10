Queere Bio-Hacker*­innen im Berlin des 22. Jahrhunderts

Von

Berlin im Jahr 2100: Während die Straßen der Stadt in dichtem Smog versinken, macht sich auf den Dächern der Hochhäuser, ganz nah an den Wolken, der Underground breit. Geflüchtete und Menschen ohne Ausweis wie Aruke leben hier auf grünen Inseln und versuchen, sich mithilfe von 3-D-Druck, Nanotechnologie und Biohacking durchzuschlagen.



Aruke, die ihren Körper so modifiziert hat, dass er zwei Meter hoch und mit unnatürlich großen Muskeln bepackt ist, hütet jedoch ein Geheimnis, das sie selbst vor ihren engsten Freund*innen verborgen hält. Als eines Tages die berühmte Riva Lux in der Universität auftreten soll, sieht Aruke ihre Chance gekommen, sich endlich ihrer Vergangenheit zu stellen. Ihre Erinnerungen führen sie zurück in einen synthetischen Dschungel, in dem seltsame Experimente durchgeführt wurden..

Genre-Traditionen und queere Außenseiter*innen

Aiki Miras dritter Roman spielt in derselben Welt wie der Vorgänger "Neongrau. Game Over im Neurosubstrat", der 2022 mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet wurde. Während "Neongrau" typischen Cyberpunk bot und zwischen Hamburger Slums, VR-Welten und Drogentrips angesiedelt war, erkundet Mira mit "Neurobiest" (Amazon-Affiliate-Link ) nun das Biopunk-Genre. Es werden Körper gehackt, Gehirne umprogrammiert und neue Lebensformen erschaffen — immer schwingen dabei große Fragen mit: Was trennt Mensch und Tier? Was ist das, was wir Natur nennen? Und wo verläuft die Grenze zwischen Individuum und Kollektiv?



Auf den Spuren von Klassikern wie "Die Insel des Dr. Moreau" – aber auch von neueren Werken wie Jeff Vandermeers "Auslöschung" oder Dietmar Daths "Die Abschaffung der Arten" – kreiert Mira eine oftmals beunruhigende und verstörende Zukunftsvision. Bizarre Tierwesen werden da im Operationssaal zusammengefügt, riesige Organe durchschritten und das ein oder andere mysteriöse Ei gelegt.



Zugleich ist vieles aber bereits aus Miras anderen Romanen und Kurzgeschichten bekannt: Da sind etwa die queeren Außenseiter*innen, die sich zu einer Ersatzfamilie zusammentun, die ganz beiläufig eingeflochtenen Neopronomen und natürlich Miras von Metaphern und Vergleichen nur so überschäumende Sprache.

Zwischen Essay, Anime und Kitsch



"Neurobiest" ist am 1. Oktober 2023 im Eridanus Verlag erschienen

Neben der mit großer Selbstverständlichkeit dargestellten Queerness und der emotionalen Sprache sind es vor allem die vielen Ideen, die "Neurobiest" ausmachen: Das liest sich mal wie ein philosophischer Essay, macht mal auf knalligen Anime und will dann im Gewand der Science-Fiction Sozialkritik üben. "Neurobiest" ist ein interessantes Buch, das viel will. Aber ist es auch ein guter Roman?



Ich bin da wie beim Vorgänger zwiegespalten. Zum einen war ich ein wenig von der Sprache enttäuscht, die eigentlich zu Miras Stärken zählt. Auch in "Neurobiest" gibt es diese wunderbaren, eigensinnigen Bilder, wenn die Stadt etwa unter schäumendem Smog fließt oder eine ekstatische Party zwischen eiscremefarbenen Wolken gefeiert wird. Dass die Metaphern nicht immer ganz schlüssig sind und zum Pathos neigen, kann man verzeihen. In "Neurobiest" landet Mira jedoch mit all den knatternden, flatternden Herzen, den erhitzten Unterleibern, vereisten Brustkörben und zahlreich vergossenen Tränen immer wieder im Kitsch.



Infodumping oder Ideenroman?



Störend empfand ich außerdem den fehlenden Fokus: Wegen der kurzatmigen Kapitel, der Zeitsprünge und Perspektivwechsel fällt es schwer, sich mit den Figuren zu identifizieren, in die Welt einzutauchen oder auch nur etwas länger bei einem Gedanken zu verweilen. Die abrupten Sprünge von Kopf zu Kopf sind zwar eine bewusst gewählte Methode, meiner Meinung nach scheitert sie aber an der Umsetzung: Statt viele Stimmen gleichberechtigt hörbar zu machen, verschmelzen die Held*­innen zu einem wirren Chor, in dem alle, egal ob traumatisiertes Teenagermädchen oder renommierte Wissenschaftlerin, letztlich denselben Sound haben.



In einem schrecklichen Moment der Entfremdung nimmt die Heldin Aruke ihre Mitmenschen einmal nur noch als hohle Körper wahr. Als solche leeren Hüllen erscheinen leider auch die Romanfiguren, die oft unmotiviert mechanisch und wie Sprachrohre agieren. In den Dialogen erklären sie einander immer wieder ausschweifend die Welt, wissenschaftliche Erkenntnisse oder die eigenen Gefühlslagen. Auch die Erzählstimme berichtet eher, als dass sie sie zeigt, und trägt so zum Infodumping bei.



Vielleicht muss man "Neurobiest" aber auch als Ideenroman begreifen, in dem Thesen und Gedanken mehr zählen als Worldbuilding und Figurenzeichnung. Es wird auf zahlreiche aktuelle Fragen und Diskurse referiert und zum Nachdenken über unseren Umgang mit Natur und Lebewesen angeregt – und damit leistet Mira auf ganz eigene Art etwas Besonderes.

Aiki Mira: Neurobiest. Roman. 338 Seiten. Eridanus Verlag. Bremen 2023.Taschenbuch: 16 € (ISBN 978-3-94634839-9). E-Book: 5,99 €