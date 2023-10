Jugendliche greifen schwules Paar in Kreuzberg an

Heute, 11:54h 2 Min.

Am Dienstagnachmittag soll nach Angaben der Berliner Polizei in Kreuzberg ein homosexuelles Paar belästigt und angegriffen worden sein. Die beiden 40 und 48 Jahre alten Männer riefen die Polizei in den Waldeckpark, wo sie zuvor zusammen auf einer Bank gesessen hatten. Drei unbekannte Jugendliche, die sich in der Nähe der Bank aufhielten, sollen das Paar angesprochen und dabei aggressiv gewirkt haben.



Daraufhin wollten die beiden Männer den Ort offenbar verlassen. Die Jugendlichen sollen sie dabei aus kurzer Distanz mit Kieselsteinen beworfen und am Körper und im Gesicht getroffen haben. Die beiden Männer zogen sich zwar keine körperlichen Verletzungen zu, gaben jedoch an, stark verängstigt und schockiert gewesen zu sein.



Die Jugendlichen sollen geflüchtet und in die Buslinie M29 in Richtung Hermannplatz gestiegen sein. Weitere Angaben zur Identität der mutmaßlichen Täter*innen machte die Polizei – wie in Erstmeldungen üblich – nicht.



Das Ermittlungsverfahren führt wie bei allen Fällen von vermuteter Hasskriminalität der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt.

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über queerfeindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (cw/pm)