Brian Austin Green über schwulen Sohn: "Oh, das ist ja gar nicht anders"

Brian Austin Green (2.v.l.) mit seinem Sohn Kassius Lija Marcil-Green (li.) und seinen anderen Kindern (Bild: Instagram / Brian Austin Green

Heute, 16:38h 2 Min.

Der 50-jährige Schauspieler Brian Austin Green hat im Podcast "Frosted Tips" des schwulen Sängers Lance Bass über die Erziehung seines offen schwulen 21-jährigen Sohns Kassius Lija Marcil-Green gesprochen. Der "Beverly Hills, 90210"-Star warb dabei dafür, dass Eltern offen mit der sexuellen Orientierung ihrer Kinder umgehen sollten.



"Ich hatte diese Unterhaltungen mit Kash und wollte mehr über die Dinge erfahren, die mir anfangs so anders vorkamen", sagte der Schauspieler. "Und dann merkt man: 'Oh, das ist ja gar nicht anders'. Es ist einfach die Auswahl der Partner. Das betrifft mich persönlich ja überhaupt nicht. Und das ist es, was ich anderen Menschen immer zu vermitteln versuche: Das betrifft euch persönlich nicht." Er könne nicht verstehen, warum manche Eltern so besorgt wegen der sexuellen Orientierung ihrer Kinder seien und dann mit Mobbing reagierten.

"Viele Leute haben Angst vor dem Unbekannten"

Green erklärte auch, dass es für ihn "faszinierend" gewesen sei, in "unbekanntes" Gebiet vorzudringen: "Ich denke, viele Leute haben Angst vor dem Unbekannten, ich aber nicht. Für mich ist das faszinierend. Und ich will mehr darüber lernen."



Moderator Bass erklärte, dass sich Kassius glücklich schätzen könne, einen solchen Vater zu haben. "Viele Kids haben andere Erfahrungen gemacht", so Bass. "Und selbst, wenn Eltern einen akzeptieren, wissen viele Kinder, dass ihre Eltern [Homosexualität] nicht gut heißen." Bass war als Sänger der Boyband *NSYNC (1995-2002) bekannt geworden und outete sich erst 2006 als schwul (queer.de berichtete).



Kassius ist der älteste Sohn von Green sowie von Schauspielerin Vanessa Marcil, die er am Set von "Beverly Hills, 90210" kennenlernte. Das Paar trennte sich, als Kassius gerade einmal ein Jahr alt war. Green ist auch Vater von drei weiteren Kindern mit seiner Ex Megan Fox. Im Juni 2022 kam ein weiterer Sohn mit seiner jetzigen Verlobten Sharna Burgess auf die Welt.



Green ist seit Mitte der Achtzigerjahre im Filmgeschäft aktiv. Nachdem er in 27 Folgen des "Dallas"-Abelgers "Unter der Sonne Kaliforniens" erste Erfolge feierte, ergatterte er eine Hauptrolle in der Kultserie "Beverly Hills, 90210". Zwischen 1990 und 2000 spielte er in 292 Episoden mit, am Ende wirkte er außerdem als Produzent mit. Danach war er in veielen weiteren Serien zu sehen, etwa bei "Desperate Housewives", "Anger Management" und zuletzt bei "Die wilden Neunziger". (cw)