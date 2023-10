Britischer Premier macht Stimmung gegen trans Menschen

Premierminister Rishi Sunak hält es für "gesunden Menschenverstand", trans Menschen auszuschließen (Bild: Screenshot BBC)

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat am Mittwoch auf dem Parteitag der konservativen Torys in Manchester die Anerkennung von trans Menschen abgelehnt. "Wir sollten nicht gemobbt werden, daran zu glauben, dass Personen jedes Geschlecht haben können, das sie gerne wollen. Das können sie nicht", sagte der 43-jährige Parteichef. "Ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Das ist einfach gesunder Menschenverstand", so Sunak unter dem Applaus des Tory-Publikums.



Die Aussage führte zu scharfer Kritik in sozialen Netzwerken. Schauspieler John Partridge schrieb etwa auf X an den Regierungschef: "Sie sollten sich schämen. Sie mobben, beschämen, ängstigen, erniedrigen und marginalisieren trans Menschen, die einfach nur existieren und leben wollen."



You should be ashamed of yourself.

You are bullying, shaming, frightening, degrading and marginalising trans people who are just trying to exist. To live.

John Partridge (@mustbejp) October 4, 2023

Trans Journalistin India Willoughby vom Privatsender ITV ergänzte, die Äußerungen seien "erschreckend" und insbesondere die enthusiastische Reaktion des Parteitagpublikums mache Sorgen: "Das ist unglaublicher Hass, der Mobbing und tätliche Angriffe durch Schlägertypen geradezu provoziert", erklärte die 58-Jährige.



Erst am Vortag hatte bereits Innenministerin Suella Braverman in einer Rede gegen die Akzeptanz von trans Menschen argumentiert: "Trans Frauen haben in Frauenstationen [im Krankenhaus] nichts verloren und auch nicht in jedem anderen Safe Space von biologischen Frauen", so die 43-Jährige, die wegen queeren Geflüchteten kürzlich sogar die UN-Flüchtlingskonvention in Frage gestellt hatte (queer.de berichtete).

Rishi Sunak, der erst vor einem Jahr in die Downing Street 10 eingezogen war, hat bereits mehrfach mit transfeindlichen Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt (queer.de berichtete). Seine Regierung in London hatte Anfang des Jahres ein Veto gegen das schottische Selbstbestimmungsgesetz eingelegt (queer.de berichtete). Das war das erste Mal, dass sich London über eine Entscheidung aus dem 1999 eingerichteten Parlament in Edinburgh hinwegsetzt.



Die Sunak-Regierung ist derzeit in Großbritannien sehr unbeliebt – und will mit der transfeindlichen Haltung offenbar konservative Wähler*innen an sich binden. Laut aktuellen Umfragen würden die Konservativen nur 28 Prozent der Stimmen bei einer Unterhauswahl erhalten, die oppositionelle Labour-Partei aber 44 Prozent. Nach dem britischen Mehrheitswahlrecht könnte Labour im Parlament damit mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit rechnen. Die nächsten Unterhauswahlen müssen spätestens am 28. Januar 2025 stattfinden. (dk)