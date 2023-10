Cher wird weihnachtlich

Heute, 12:16h 2 Min.

Fans von Cher sind bereits seit September in Weihnachtsstimmung. Da nämlich kündigte die Ikone an, ihr erstes Weihnachtsalbum überhaupt zu veröffentlichen – mit dem einfachen Titel "Christmas". Am Freitag veröffentlichte die 77-Jährige schließlich ihre erste Single aus dem Album: "DJ Play A Christmas Song". Das Album wird am 20. Oktober erscheinen.



"Christmas" ist zugleich das erste neue Studioalbum von Cher seit fünf Jahren und hält 13 Songs bereit, darunter diverse Weihnachtsklassiker und vier Eigenkompositionen. Dabei holte sich Cher auch viel Unterstützung von Kolleg*innen wie Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper und Tyga, die ebenfalls auf dem Album zu hören sein werden.



Die erste Single "DJ Play A Christmas Song" wurde von Sara Hudson (Dua Lipa, Katy Perry, Troye Sivan) und ihrem Team geschrieben, die insgesamt vier neue Songs für das Album beisteuerten. "Christmas" wurde hauptsächlich in Los Angeles und London aufgenommen und von Chers langjährigem Kreativpartner Mark Taylor ("Believe") produziert.

"Ich sage das nie über meine eigenen Alben, aber auf dieses bin ich wirklich stolz", erklärte Cher überschwänglich. "Es ist eines der großartigsten Highlights meiner Karriere."

"Believe" wird 25

Cher feiert dieser Tage außerdem das 25-jährige Jubiläum ihres mehrfach Grammy-ausgezeichneten Albums "Believe" mit der Veröffentlichung einer "Believe 25th Anniversary (Deluxe Edition)", die am 3. November ebenfalls über Warner Records erscheint. "Believe" war eigentlich nach dem Misserfolg ihres Vorgängeralbums "It's a Man's World" als Dankeschön an die schwule Community geplant, war aber überraschend eines ihrer erfolgreichsten Alben. In Deutschland war es das erste – und bislang einzigste – Album der Sängerin, das Platz eins der Charts erreichte. (pm/cw)