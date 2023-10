Von

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Ausstellung über queere Akzeptanz- und Rechtfertigungsdiskurse gegenüber pädosexueller Gewalt, über Bündnisse mit Pädosexuellen? Nie – wenn es nach den Kurator*­innen der neusten Ausstellung im Schwulen Museum Berlin geht. "Es ist immer der falsche Zeitpunkt", gibt Tino Heim zu bedenken, als Kurator mitverantwortlich für das, womit sich Besucher*­innen der queeren Institution von Freitag an noch bis zum 26. Februar 2024 konfrontieren können. Oder sollten.



Die erste Ausstellung dieser Art weltweit habe man erstellt, schätzt Birgit Bosold, Vorständin des Museums, die Schau als Pionier*­innenleistung innerhalb der internationalen queeren Bewegung ein. Eine Einrichtung der queeren, vor allem aber der Schwulenbewegung, die selbstbestimmt ihre eigene Geschichte aufarbeitet – das ist die eine Seite der Medaille. Die andere die, dass das Schwule Museum, das eben auch selbst als "Täterarchiv" gedient hat, im Jahr 2019 kistenweise Missbrauchsabbildungen aus dem eigenen Bestand an die Polizei übergeben musste – obwohl doch eigentlich, irgendwie, schon länger klar war im Haus, was da lagert.

Konfrontation mit der breiten Zustimmung

Herausgekommen aus der Arbeit an Nachlässen der Bewegungsgeschichte ist "Aufarbeiten: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Zeichen von Emanzipation". Keine Auseinandersetzung mit der Geschichte sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen möchte man zeigen – nicht mit derjenigen innerhalb der queeren und schwulen Bewegung und auch nicht mit derjenigen außerhalb – der, in der vor allem Mädchen betroffen sind, deren Martyrium sich vor allem in Familien abspielt. Auch, wenn die Ausstellung natürlich nicht ganz auskommt ohne Dokumente der Benutzung von Jungs, etwa zur glorifizierenden Darstellung ihrer Körper in historischen Schwulenmagazinen. Und auch keine Abrechnung mit Einzelpersonen ist anvisiert, folgt man den Ausführungen der Verantwortlichen – auch, wenn sich eine Darstellung natürlich entlang hangeln muss an Ereignissen, die wiederum mit den Namen von Akteur*innen verknüpft sind. "Distanzierung ist keine Aufarbeitung", meint Bosold dazu.



Denn: Vielmehr geht es um die breite Zustimmung, wenigstens aber um die Duldungshaltung erheblicher Teile der Bewegung gegenüber den Aktivitäten pädosexueller Aktivist*innen, die es auf Entkriminalisierung ihrer Übergriffe abgesehen hatten. Letztlich bis 1994 definierte das Bürgerliche Gesetzbuch das Schutzalter heterosexueller und männlich-homosexueller Kontakte im Nachgang der Legalisierung schwuler Sexualkontakte unterschiedlich, rückte schwule Sexualität auch weiterhin in die Nähe pädosexueller Gewalt. Und sorgte so für einen über viele viele Jahrzehnte andauernden, gemeinsamen Erfahrungsgrund pädosexueller Täter*innen und schwuler Männer: den der strafrechtlichen Verfolgung.



Von konservativ zu links-progressiv



Zwei "Zeitgeistcollagen" stecken den Rahmen innerhalb der Geschichte der deutschen Staaten ab: Einmal Dokumente und Fotografien vor und nach 1918, einmal solche rund um und im Nachgang des Schüsseljahres 1968, auf das mit dem Jahr 1969 die Teil-Entkriminalisierung schwuler Kontakte folgte. Gaben sich erstere Rechtfertigungen männlich-gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte von Erwachsenen und Minderjährigen noch staatstragend, im Geist der europäischen Antike und vermeintlich pädagogisch um die Charakterbildung der Objekte der Begierde besorgt, schwenkten die späteren nach links hinüber. Pädosexuelle Aktivisten erkannten, dass sich mit der sich in der Bundesrepublik ausbreitenden Rhetorik der sexuellen Befreiung ein viel wirksameres Mittel zur Verfolgung der eigenen Ziele finden ließ.



Und die Träger*innen dieser linken, progressiven, liberalen und um Menschenrechte bemühten Befreiungsbewegung? Die ließen sich vielfach darauf ein. "Lesben, Schwule, Pädophile, Kommt heraus zur Demo" hieß es im Jahr 1986 auf einem Plakat für den CSD München – eine Auflistung, bei der sich heute die meisten Nackenhaare aufstellen. Nicht so, als etwa 1980 Sexualwissenschaftler*innen bei einer Konferenz in der Bonner Beethovenhalle offen für eine ersatzlose Streichung des Sexualstrafrechts eintraten. Seit Mitte der 70er Jahre bis hinein in die 80er Jahre kam es zu einer Breittretung der schwul-pädosexuellen Anbandelungen in den Emanzipationsdiskurs und zur Übernahme "pädo"-aktivistischer Forderungen, wie Bosold den Fortgang von Geschichte und Ausstellung erklärt. Denn war nicht Sexualität per se eine irgendwie emanzipatorische Kraft?



Zwischen Text und Multimedia



Nachvollziehen können die Besucher*innen diese schwere Geschichte nicht nur anhand von historischen Plakaten oder Magazincovern, sondern immer wieder auch durch ausgewählte Literatureinblicke. Kleine Schlaglichtreader, angebracht am Rand der die Ausstellungsstücke tragenden Tische, fordern zu Momenten der Lektüre auf. "Beschämende Solidarisierungen" nennen die Kurator*innen das, was sich oft nur schwarz auf weiß zeigen lässt.



Sicherlich ein Nachteil in einer Ausstellung, die es letztlich auf eine breite Debatte der Community mit sich selbst, mit der eigenen Geschichte, abgesehen hat – nicht auf einen Fachdiskurs von Wissenschaftler*innen. Doch wie sonst soll sich eine Geschichte präsentieren und aufarbeiten lassen, deren fotografischer, bildlicher Niederschlag schnell jede Grenze des Erträglichen sprengt?



Hierzu haben sich die Kurator*innen natürlich selbst ihre Gedanken gemacht. Ergänzt werden die grafischen und fotografischen Ausstellungsstücke von multimedialen Stationen: Da erzählen Betroffene, die sich teilweise aktivistisch mit diesem Teil queerer Geschichte auseinandersetzen, in Interviews von ihren Erfahrungen, Hinterbliebene von Tätern von ihrer persönlichen Auseinandersetzung. In einem gleichsam multimedialen Diskussionsforum sollen nicht nur Zeitzeug*innen angeregt werden, ihre Sicht und ihre Erinnerungen einzubringen. Ein Audioguide führt mehrsprachig durch die Räume des Museums und die beklemmende Zeit.

Ein Wort in eigener Sache

Schlechte und bessere Auseinandersetzung

Zur Konfrontation mit der eigenen Geschichte auch gehört, wie sich die Bewegung der eigenen Verwicklungen irgendwann sang- und klanglos zu entledigen versuchte, als es mit dem Obsiegen des bürgerrechtlichen Flügels der Homosexuellenbewegung um die Erstreitung konkreter rechtlicher Verbesserungen ging. Das geschah gewiss auch unter dem Einfluss der lesbisch-feministischen Bewegung, die früh angefangen hatte, Gegenwehr zu leisten. Eine Gegenwehr, die sie vereinzelt auch gegenüber solchen Annäherungen an pro-pädosexuelle Positionen leisten musste, die aus lesbischer Richtung kamen. Auch das ist in Berlin in ausgewählten Exponaten zu besichtigen.



Unter "Angst- und Feindbildern" gleichsam dokumentiert sind bis heute reichende Versuche von rechter und queerfeindlicher Seite, die Engführung von Queerness, Schwulen und pädosexueller Gewalt weiter anzufachen, aufrecht zu erhalten, oder, wie jüngst, zu reaktivieren. Letztlich ein Projektionsdiskurs, deuten doch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu sexueller Gewalt an Minderjährigen darauf hin, dass es überwiegend Familien sind und Milieus mit autoritärer Grundhaltung, die für Kinder zur Hölle werden können, aus der ein Entrinnen so schwer ist.



Aber eben nicht nur. Die zusammen mit dem Archiv der deutschen Jugendbewegung konzipierte Ausstellung, die gleichsam Dokumente der hier nie ganz so offen vorgetragenen Pädo-Rechtfertigung präsentiert, zeigt auch auf, was der queeren Bewegung noch bevorsteht. Denn: In der Deutschen Jugendbewegung beziehungsweise den Institutionen ihrer Nachfolge nach 1945 haben erste Aufarbeitungsbemühungen schon vor einer Weile begonnen. Die Zusammenarbeit ist aber kein Zufall, schließlich gibt es ideologische, aber auch personelle Verflechtungen in der "Pädo"-Anbiederung beider Bewegungen.



Der nun eröffnete Aufschlag des Schwulen Museums findet Lob bei Matthias Katsch, Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Dankbar sei man den Macher*innen dafür, dass sie sich "von Widerständen auf allen Ebenen nicht haben beirren lassen", das Projekt vorangetrieben haben. Als Kommission habe man dazu von Anfang an ermutigt, das Vorhaben begleitet und es auch finanziell unterstützt. "Schweigespiralen dürfen wir nicht zulassen", meint Katsch. Das Schweigen über Gewalt "auch in der Emanzipationsbewegung" müsse durchbrochen werden. "Das schulden wir den Opfern, aber damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag dazu, dass sexualisierte Gewalt, Missbrauch von Macht und von Menschen in der Community ansprechbar werden und so auch überwunden werden können."