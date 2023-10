Megan Rapinoe verabschiedet sich mit einem Kuss

Megan Rapinoe (li.) und ihre Partnerin Sue Bird nach dem Spiel in Seattle (Bild: IMAGO / USA TODAY Network)

Heute, 13:20h 1 Min.

US-Fußballstar Megan Rapinoe hat sich am Freitag bei ihrem letzten Heimspiel in der regulären Saison der National Women's Soccer League vor einer Rekordkulisse von den Fans verabschiedet.



34.130 Anhänger*innen verabschiedeten in Seattle die 38-Jährige im Trikot von OL Reign – ihr letztes Heimspiel endete 0:0 gegen Washington Spirit. "Es ist schwer, dieses tiefe Gefühl von Dankbarkeit und Freude, dass wir einen solchen Moment erleben dürfen, in Worte zu fassen", sagte die frühere Weltfußballerin, die seit 2013 für Seattle in der höchsten US-Spielklasse aufläuft. Nach dem Spiel gab sie ihrer Partnerin Sue Bird im Stadion einen Kuss.

Fans trugen zu Ehren von Rapinoe pinke Haarsträhnen

Am 15. Oktober bestreitet Megan Rapinoe in Chicago ihr letztes reguläres Liga-Spiel, danach könnte es noch in den Playoffs weitergehen.



Rapinoe hat in der regulären Saison 114 Spiele für die Reign bestritten und 49 Tore geschossen. Viele Fans trugen zu Ehren der 203-maligen Nationalspielerin pinke Haarsträhnen. Die weltweit für ihren Einsatz für die LGBTI-Community bekannte lesbische Fußballerin wurde 2012 Olympiasiegerin und holte 2015 und 2019 den WM-Titel mit den USA. (cw/dpa)