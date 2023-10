Michael Adam wieder Bürgermeister von Bodenmais

Heute, 05:04h 2 Min.

Der frühere Landrat des Landkreises Regen, Michael Adam (SPD), ist am Sonntag nach vorläufigem amtlichen Ergebnis zum Bürgermeister des Marktes Bodenmais gewählt worden. Der 38-Jährige erreichte 66,0 Prozent der Stimmen. Die Gegenkandidaten blieben demnach weit dahinter zurück: CSU-Amtsinhaber Joli Haller bekam nur 22,6 Prozent und Robert Stiefel von den Freien Wählern 11,4 Prozent.



Adam war bereits 2008 zum Bürgermeister des niederbayerischen Kurorts mit 3.500 Einwohner*innen gewählt worden. Der damals 23-Jährige machte bundesweit Schlagzeilen mit dem Spruch "Ich bin alles, was man in Bodenmais nicht sein darf – jung, evangelisch und offen schwul" (queer.de berichtete). 2011 wurde er zum Landrat des strukturkonservativen Landkreises Regen gewählt (queer.de berichtete).

Unfreiwillige Schlagzeilen als Landrat

In seiner Amtszeit sorgte er unfreiwillig für Schlagzeilen: 2013 berichtete die "Bild am Sonntag" von einem Sex-Treffen im Landratsamt, bei dem auch Poppers verwendet worden sein soll (queer.de berichtete). Adam vermutete dahinter "eine gezielte Kampagne gegen mich" (queer.de berichtete). Später erzählte er von weiteren Sex-Dates und räumte auch ein ernsthaftes Alkoholproblem ein. 2017 stellte er sich dann nicht der Wiederwahl (queer.de berichtete). Dabei verbuchte er während seiner Amtszeit einige Erfolge, wie den Bau einer Umgehungsstraße oder die Gründung einer Kreisentwicklungsgesellschaft.



Für seinen politischen Comebackversuch nannte der Sozialdemokrat zwei Gründe: "Erstens habe ich es geliebt, Bürgermeister zu sein, d.h. Ideen zu entwickeln, Menschen zusammenzubringen, zu kommunizieren und Dinge auch tatsächlich umsetzen zu können", so Adam. "Die Jahre in Bodenmais waren – trotz damals extremer Herausforderungen – die besten Jahre meines Lebens. Zweitens habe ich mir viel über die Zukunft von Bodenmais gemacht. Wenn ich heute durch den Ort gehe oder fahre, juckt es mich an vielen Stellen einfach wieder massiv in den Fingern. Ja, ich würde wahnsinnig gerne wieder anpacken."



Gloria Gray wird nicht Landrätin

Im Landkreis Regen scheiterte hingegen eine queere Kandidatin: Bei der Landratswahl landete trans Künstlerin Gloria Gray (FDP) mit 11,3 Prozent hinter Ronny Raith (CSU, 60,4 Prozent) und Johann Müller (23,0 Prozent) nur auf dem dritten Platz. (cw/dpa)