Queerer Film "Drifter" gewinnt First Steps Award

Heute, 05:48h 2 Min.

Regisseur Hannes Hirsch gewinnt für den queeren Film "Drifter" einen der wichtigsten Nachwuchspreise der deutschen Branche. Die Produktion wird mit dem First Steps Award in der Kategorie "Abendfüllender Spielfilm" geehrt, wie die Veranstalter*innen am Sonntagabend in Berlin mitteilten.



Regisseur Hannes Hirsch (li.) und Schauspieler Lorenz Hochhuth zeigen ihren Preis nach der Verleihung des Nachwuchspreises "First Steps" für Filmschaffende (Bild: Florian Liedel)

"Dieser Film ist eine aufregende Reise, eine Odyssee, an deren Ende vielleicht so etwas wie die Erkenntnis des Selbst steht", hieß zur Begründung. "Ganz beiläufig und uneitel präsentiert uns Drifter von Hannes Hirsch die Heldenreise eines Antihelden in naturalistischen Bildern und mit einem überragend durchlässigen Hauptdarsteller." Dabei liefere "Drifter" eine "kluge Bestandsaufnahme von Communities und Ritualen, von sexuellen und sozialen Unverbindlichkeiten, Begehren und letztlich, so kitschig es klingen mag – vom Wunsch Liebe zu finden".

Queere Drogenexzesse in Berlin

Der Film dreht sich um einen jungen Mann (gespielt von Lorenz Hochhuth), der gerade von seinem Freund verlassen wurde. Er taucht ein in die Berliner Partyszene und lebt seine unterdrückten Sehnsüchte aus, doch zunehmend verliert er sich in Drogenexzessen und emotionaler Entfremdung. In diesem Monat ist "Drifter" in der Queerfilmnacht zu sehen (Filmkritik von Stefan Hölscher). Regulärer Kinostart ist am 2. November 2023.



| Direktlink | Offizieller Trailer

First Steps Award in zehn Kategorien

Die Auszeichnung würdigt Abschlussfilme von Filmschulen in den deutschsprachigen Ländern. Sie wird jährlich in zehn Preiskategorien vergeben und ist insgesamt mit 131.000 Euro dotiert. Zu den Veranstalter*innen gehören unter anderem die Deutsche Filmakademie, die ARD, Netflix und weiteren Unternehmen.



Darüber hinaus wurden etwa der Dokumentarfilm "Hao Are You" von Dieu Hao Do prämiert und das Drehbuch von "Die Schlachten der Madame Kaulla" von Mathis van den Berg. Der Götz-George-Nachwuchspreis geht an Schauspielerin Bayan Layla für ihre Darstellung der Elaha im gleichnamigen Film. (cw/dpa)

Infos zum Film



Drifter. Drama. Deutschland 2023. Regie: Hannes Hirsch. Cast: Lorenz Hochhuth, Cino Djavid, Gustav Schmidt, Oscar Hoppe. Marie Tragousti, Aviran Edri, Cat Jugravu, Alexandre Karim Howard, Rabea Egg, Elaine Cameron. Laufzeit: 74 Minuten. Sprache: deutsch-englische Originalfassung, teilweise mit deutschen Untertiteln. FSK 18. Verleih: Salzgeber. Kinostart: 2. November 2023. Im Oktober 2023 in der Queerfilmnacht