Homo-Hasser geht auf zwei Mainzer los

Wer hat etwas gesehen?

Heute, 11:21h 2 Min.

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche meldet die Mainzer Polizei einen homo­sexuellenfeindlichen Zwischenfall: Am Samstagmittag ging ein fremder Mann gegen 12.30 Uhr einen 42 und einen 45 Jahre alten Mainzer an der Einmündung von Holzhofstraße und Windmühlenstraße verbal an. Als die beiden Mainzer ruhig blieben und nicht reagierten, warf der bislang unbekannte Mann nach Polizeiangaben mit Plakaten und Flaschen nach den Männern.



Als die Männer den Notruf wählten, flüchtete der Mann hinter das Parkhaus "Römisches Theater", über die Gleise in Richtung Salvatorstraße und schrie hierbei weitere Beleidigungen in Richtung der Männer.

Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Der Täter soll zirka 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Laut Angaben der Zeugen soll er "südländisch" ausgesehen haben. Zudem habe er eine schwarze Jogginghose, ein graues Sweatshirt, darunter ein grünes Shirt und eine Basecap getragen.



Zeug*innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer (06131) 65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter an die Polizei übermittelt werden.



Erst vor einer Woche meldete die Mainzer Polizei, dass ein schwules Paar von einem unbekannten Homo-Hasser angegriffen worden sei (queer.de berichtete). Ein 35-Jähriger wurde dabei niedergeschlagen. (pm/cw)