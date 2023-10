Die Linke.queer für Wagenknecht-Ausschluss: "Die Zeit ist jetzt"

Heute, 11:30h 3 Min.

Die Linke.queer unterstützt den Ausschluss der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht aus der Partei. "Die Zeit ist jetzt – Für eine neue, queere Linke", erklärte der Verband am Montag. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, das dutzende prominente Linkenpolitiker*innen einen Parteiausschlussantrag gegen den einstigen Superstar der Partei gestellt haben. Zu ihnen gehört auch der schwule Politiker und frühere Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Der 54-Jährigen wird "in besonderer Weise schädigendes und illoyales Verhalten" vorgeworfen. Außerdem bekämpfe Wagenknecht "die Programmatik der Partei [...] in Gänze".



"Man kann die Gründung einer neuen Partei aktiv vorantreiben, die Asyl- und Migrationspolitik der AfD abfeiern, sich einem Despoten wie Putin andienen oder über 'skurrile Minderheit' lästern und Ressentiments gegen die trans Community schüren – aber dann ist man in der Linken falsch", erklärte dazu Daniel Bache, der Bundessprecher von Die Linke.queer. "Die Partei hat sich viel zu lange mit den Befindlichkeiten einer einzelnen Person befasst und sich ihren medialen Spielchen ausgeliefert. Wir müssen stattdessen endlich wieder ins Arbeiten kommen, unseren Gebrauchswert unter Beweis stellen, damit das gemeinsame Projekt einer Partei links der Sozialdemokratie in Deutschland eine Zukunft hat".



Gerade "in Zeiten eines grassierenden Faschismus" sei der Gründungskonsens der Partei "unverrückbar", so Bache weiter. Dieser laute: "Freiheit und Gleichheit, Sozialismus und Demokratie, Menschenrechte und Gerechtigkeit sind für uns unteilbar."

Linke stellte Wagenknecht vor zwei Jahren als Spitzenkandidatin auf

Wagenknecht war noch 2021 zur Spitzenkandidatin der Partei bei der Bundestagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen aufgestellt worden (queer.de berichtete). Dabei hatte sie erst kurz zuvor in ihrem Buch "Die Selbstgerechten" beklagt, dass die politische Aufmerksamkeit auf "immer skurrilere Minderheiten" gelenkt werde, "die ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden, durch die sie sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und aus der sie den Anspruch ableiten, ein Opfer zu sein." Als Beispiel für solche "Marotten" nennt sie sexuelle Orientierung, Hautfarbe und Ethnie (queer.de berichtete). Zudem machte sie zuletzt gemeinsam mit der AfD und Teilen der Union Stimmung gegen das Selbstbestimmungsgesetz (queer.de berichtete). Seit längerem gibt es Spekulationen darüber, dass Wagenknecht mit Wegbegleiter*innen eine eigene Partei gründet, die populistische Elemente von Linksaußen und Rechtsaußen in sich vereinigt.



Freilich könnte der Austritt schlimme Konsequenzen für die Linksfraktion haben: Diese verfügt im Bundestag nach dem Fraktionsaustritt von Thomas Lutze nur noch über 38 Sitze. Sollte die Zahl der Abgeordneten unter 37 sinken, verlöre die Linke ihren Fraktionsstatus und wäre nur noch eine Gruppe, der weit weniger Rechte zustehen würden.



Zudem ist die Partei nach krachenden Wahlniederlagen in Bayern und Hessen nur noch in acht von 16 Landtagen vertreten, darunter in keinem einzigen westlichen Flächenstaat. (dk)