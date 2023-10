Modern Talking kehrt queer zurück

Modern Talking anno 2023 (Bild: Screenshot Youtube)

Heute, 12:52h

Die beiden Schlagersänger Ross Antony (49) und Eloy de Jong (50) schwimmen auf der Retro-Welle: In einem neuen Video imitieren die Künstler die Erfolgsband Modern Talking – der Brite Antony übernimmt die Rolle des Dieter Bohlen, während sein niederländischer Gesangskollege Thomas Anders samt Umhängekeyboard darstellt – allerdings trägt de Jong kein Nora-Kettchen, sondern eines mit der Aufschrift Ibo, dem Namen seines langjährigen Lebenspartners. Dabei singt das Duo den neuen Schlagersong "Viel mehr als das Beste", eine Hymne an die Freundschaft.

In dem dreiminütigen Clip zeigen sich die beiden Musiker zunächst in traditionellen Schlageroutfits. Doch nach knapp einer Minute steht der Regisseur auf und sagt: "Das ist langweilig, ich glaub', ihr müsst Euch mal umziehen." Danach geht der Schlager weiter im Modern-Talking-Look – dabei werden mehrere Kulissen und Klamotten der "Cherie Cherie Lady"-Interpreten imitiert.

Auch der echte Thomas Anders ist dabei

Nach dem Ende des Songs gibt es noch eine Überraschung: Der Regisseur gibt sein wahres Ich zu erkennen. Es handelt sich um keinen geringeren als Thomas Anders (60), der freudig erklärt: "Ja, geht doch Jungs, wenn man sich ein bisschen anstrengt."



In der "Bild"-Zeitung ist Anders voll des Lobs für das Schlager-Duo: "Eloy macht das fantastisch! Die Mimik, die Klamotte, alles stimmte. Nur Keyboard spielen muss er noch lernen! Und Ross spielt im Video genauso gut Gitarre, wie Dieter es tat. Ich habe Tränen gelacht, als ich Ross als Dieter gesehen habe." Für ihn sei der Dreh eine Art Zeitreise gewesen.



Eloy de Jong freute sich über die Beteiligung von Anders: "Dass Thomas im Video mitspielt, ist natürlich ein Ritterschlag – auch wenn ich manchmal ein bisschen Angst hatte, ob ihm unsere Persiflage gefällt."



Antony verriet außerdem, dass es sich bei dem Umhängekeyboard um ein Original gehandelt habe, das sein Team auf Ebay gefunden habe. "Die Liebe zum Detail im Video hat mich begeistert."



Zur Erinnerung: So sah Modern Talking in den Achtzigern aus

Die beiden Schlagerstars sind bereits seit Jahrzehnten out: De Jong war Anfang der Neunzigerjahre als Mitglied der englisch-niederländischen Boygroup Caught in the Act berühmt geworden. 1999, ein Jahr nach der Auflösung der Band, outete er sich in der Öffentlichkeit als schwul. Ross Antony war einst als Sänger der Castingband Bro'Sis bekannt geworden und outete sich 2004 als schwul (queer.de berichtete). 2008 wurde er vom RTL-Publikum zum Dschungelkönig der dritten Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" gekürt (queer.de berichtete). Vor zehn Jahren begann er eine Karriere als Schlagersänger und gehört seither zu den erfolgreichsten Acts in diesem Genre. (cw)