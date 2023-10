US-Wahl: Größte LGBTI-Organisation unterstützt Joe Biden

Heute, 16:07h 3 Min.

Die Human Rights Campaign hat am Dienstag bekanntgegeben, dass sie für die Präsidentschaftswahlen im November 2024 empfiehlt, dem Amtsinhaber Joe Biden die Stimme zu geben. "Wir sehen, welchen Unterschied vier Jahre im Kampf für die vollständige Gleichbehandlung machen können. Darum unterstützen wir die Wiederwahl von Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris", teilte die Washingtoner Organisation in sozialen Netzwerken mit. Dazu veröffentlichte sie ein Werbevideo für Biden und eine Kampagnenseite.



"Diese Regierung hat in ihrer ersten Amtszeit entscheidende Siege für LGBTQ-Amerikaner errungen. Sie hat unser Recht auf Eheschließung geschützt und diskriminierende Gesetze gegen die Gesundheitsversorgung von trans Jugendlichen angefochten, sie hat Regeln zum Schutz vor Diskriminierung von queeren Pflegeeltern gestärkt und die Identitäten aller Amerikaner bekräftigt", erklärte die Human Rights Campaign. Unterdessen gebe es einen "nie vorher dagewesenen Anstieg an antiqueeren Gesetzen in den Bundesstaaten". Mehr als 550 Gesetzentwürfe seien in 43 der 50 Staaten eingebracht und mehr als 80 beschlossen worden. Ein Beispiel ist das "Don't say gay"-Gesetz in Florida, das die Erwähnung von queeren Menschen im Schulunterricht verbietet (queer.de berichtete). Alle dieser Gesetzesinitiativen gingen von den Republikanern aus.



Zeitgleich mit der Human Rights Campaign haben auch zwei andere große LGBTI-Vereine ihre Unterstützung von Biden und Harris angekündigt. Dabei handelt es sich um die Organisationen Equality PAC und National Center for Transgender Equality Action Fund.

Biden-Kampagne begrüßt Unterstützung

Die Biden/Harris-Kampagne begrüßte die Unterstützung durch die großen queeren Organisationen. Dies sei "historisch", erklärte Kampagnenmanagerin Julie Chavez Rodriguez. "Die Wahl im nächsten Jahr wird entscheiden, ob LGBTQ-Amerikaner mehr Freiheiten oder weniger haben werden", so Chavez weiter. "Im ganzen Land sind Trump-Republikaner wild entschlossen, die Freiheiten von LGBTQ-Amerikanern zu beschneiden." Das entspreche aber nicht amerikanischen Werten.



Das Team Biden/Harris hat die innerparteiliche Nominierung der Demokraten für die Wahl im nächsten Jahr praktisch sicher, während derzeit der Vorwahlkampf der Republikaner noch läuft. Als Favorit auf die Nominierung der Oppositionspartei gilt Ex-Präsident Donald Trump, der wegen seiner queerfeindlichen Politik auf Ablehnung der queeren Organisationen stößt (queer.de berichtete). Auch alle anderen Kandidierenden zeigten sich ablehnend gegenüber LGBTI-Anliegen und schlugen teils sehr populistische Töne an, um die evangelikale Basis der Republikaner zu befriedigen: Vivek Ramaswamy bezeichnete Trans-Identität etwa kürzlich als eine psychische Störung, Ex-Vizepräsident Mike Pence erklärte, er wolle das Trans-Verbot im US-Militär wieder einführen. Zuletzt wurde auch bekannt, dass der queerfeindliche Ex-Demokrat Robert F. Kennedy Jr. als Parteiloser bei der Wahl im kommenden Jahr antreten wolle. (dk)