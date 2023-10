Beim Sexdate ausgeraubt: Polizei sucht "deinBaby20"

Wer kennt diesen Mann?

Die Berliner Polizei bittet mit der Veröffentlichung eines Fotos um Mithilfe bei der Identifizierung eines mutmaßlichen Räubers. Das 34-jährige Opfer hatte die Tatverdächtigen über eine queere Datingplattform kennengelernt.



Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines mutmaßlichen Räubers. Der Abgebildete und sein Komplize stehen im Verdacht, am Sonntag, den 22. Januar 2023, gegen 8.20 Uhr, in der Chausseestraße in Mitte einen 34-jährigen Mann ausgeraubt zu haben, der dabei schwere Gesichtsverletzungen erlitt.



Die Tatverdächtigen raubten unter anderem Bekleidung und hochwertige technische Geräte, welche noch eine Zeit lang im Bereich der Kurfürstenstraße in Schöneberg geortet werden konnten. Kurz vor der Tat hatte der Beraubte Kontakt zu dem Gesuchten und dessen Begleiter über eine Dating-Plattform für schwule und bisexuelle Männer aufgenommen. Das Foto des Tatverdächtigen ist sein damaliges Profilbild von dieser Plattform, auf welcher er unter dem Namen "deinBaby20" agierte.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

● etwa 20 bis 24 Jahre alt

● dunkelblonde kurze Haare

● helle (eventuell grau bzw. blaugraue) Augenfarbe

● sprach Deutsch

Die Ermittler*innen der Kriminalpolizei fragen:

● Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

● Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 und außerhalb der Bürozeiten unter (030) 4664-571100, die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.