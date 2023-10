Homophober Angriff in St. Pauli: Polizei sucht Zeug*­innen

calvinbasti / flickr) Die Hamburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe (Bild:

Heute, 12:29h 2 Min.

Ein 25-jähriger Mann ist am frühen Donnerstagmorgen aus einer etwa fünfköpfigen Personengruppe heraus in Hamburg-St. Pauli zunächst homophob beleidigt und im weiteren Verlauf verletzt worden. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts hat, wie bei mutmaßlicher Hass­kriminalität üblich, die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nach Zeug*­innen des Vorfalls.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der 25-Jährige kurz vor vier Uhr morgens auf der Straße in der Ausgehmeile Hamburger Berg angerempelt und anschließend aus der Personengruppe heraus mehrfach augenscheinlich homophob motiviert beleidigt. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Das Opfer wurde mit Tritten und Schlägen attackiert und dabei verletzt. Anschließend flüchteten die Angreifenden in unbekannte Richtung.

Beschreibung einer mutmaßlichen Täterin

Eine Sofortfahndung mit mehreren Polizeiautos führte nicht zur Identifizierung der Personengruppe, von der eine beteiligte Frau wie folgt beschrieben werden kann: Sie soll etwa 25-30 Jahre alt sein, blonde schulterlange Haare haben und schlank sein. Sie habe zudem eine "auffallend helle Haut" und sei dunkel bekleidet gewesen. Bei den weiteren Angreifenden soll es sich um Männer gehandelt haben.



Der 25-Jährige erlitt durch den Angriff unter anderem Hautabschürfungen, konnte jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg selbständig fortsetzen.



Zeug*innen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (pm/cw)