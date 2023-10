Rhein-Sieg-Kreis: check-it sucht pädagogische Fachkraft

Heute, 13:27h 2 Min.

Das check-it – Beratungsstelle Sexualität und Gesundheit ist eine Einrichtung zur Förderung der sexuellen Gesundheit in Trägerschaft der Aidshilfe Rhein-Sieg e.V. mit Sitz in Troisdorf.



Die Arbeitsschwerpunkte sind: Beratung zu sexueller Gesundheit und Testungen auf HIV/STI; Leben mit HIV (psychosoziale Beratung und Begleitung & Selbsthilfeangebote), Youthwork & Prävention (sexuelle Bildungsangebote für verschiedene Zielgruppen), Queere Jugendarbeit im Jugendtreff Q – für alle Jugendlichen mit LSBTIQ*-Background und deren Freund*­innen.



Für die check-it Beratungsstelle und unseren LSBTIQ*-Jugendtreff Q suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:



pädagogische Fachkraft (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit (19,5/39 h), zunächst befristet auf 3 Jahre mit der Perspektive auf eine Verlängerung.



Ihre Aufgaben:

● Pädagogische Leitung des Jugendtreffs Q an zwei Abenden in der Woche

● Vor- und Nachbereitung freizeitpädagogischer Angebote

● Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Betreuung von Social-Media-Accounts (Instagram & Signal)

● Vernetzung und Kooperation mit anderen Einrichtungen

● Beratung und Begleitung insbesondere queerer junger Menschen, Eltern, Fachkräften, Multiplikator*­innen (oder ggf. Verweisberatungen) zu queeren Thematiken sowie Querschnittsthemen

● Konzipierung und Durchführung von bedarfsorientierten sexuellen Bildungsangeboten zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

● Antrags- und Berichtswesen

● HIV/STI-Beratung und Testberatung



Ihr Profil:

● Studienabschluss in sozialer Arbeit/Sozialpädagogik mit staatlicher Anerkennung oder vergleichbarer Abschluss

● Nähe zur Zielgruppe

● Möglichst Erfahrung in der offenen Jugendarbeit sowie Spaß in der kreativen Arbeit mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Multiplikator*­innen

● Empathie, Organisationsgeschick, konzeptionelles Denken, Teamfähigkeit und Fähigkeit zum selbständigen, eigenverantwortlichen Arbeiten

● Möglichst Erfahrungen in Beratung und die Bereitschaft, sich zu den Themen queerer Lebenswelten sowie HIV/STI fortzubilden

● Identifikation mit Haltung und Zielen von Aidshilfe

● Gute EDV Kenntnisse MS Office sowie Erfahrungen mit Social Media

● Bereitschaft, auch am Abend zu arbeiten

● Wünschenswert: Führerschein und eigener PKW



Wir bieten:

● Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielräumen

● Den Freiraum eigener Ideenentwicklung und eigenverantwortlicher Umsetzung

● Vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem professionellen Team

● Tarifliche Bezahlung in Anlehnung an den TVöD – SuE

● Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

● Zuschuss zum Deutschlandticket



Ansprechpartner für Rückfragen:

Jörg Kourkoulos (Leitung), Telefon: 02241 265699 6

oder Marc Knülle (Vorstand/Verwaltung), Telefon: 02241 265699 5



Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen sowie des präferierten Arbeitsumfangs (Voll- oder Teilzeit) per Mail an:



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.10.2023 (Bewerbungsfrist).