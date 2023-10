Charming Boys Nik und Philippe ziehen zusammen

Heute, 12:39h 2 Min.

Die beiden "Charming Boys"-Kandidaten Nik und Philippe haben auf Instagram angekündigt, dass sie im Januar in Berlin zusammenziehen werden. "Wir freuen uns riesig und sind überglücklich, es mit allen teilen zu können", schrieb das Paar.

Schon in der im Sommer ausgestrahlten RTL+-Show, einem Ableger von "Prince Charming", turtelten Nik und Philippe offen miteinander – sehr zum Unmut viele ihrer Mitbewerber, die dem Paar wiederholt Fake-Vorwürfe machten. Das ungeliebte Duo erreichte am Ende das Finale, musste sich aber Aaron und Lukas geschlagen geben (queer.de berichtete). In der Wiedersehensshow sagten Aaron und Lukas dann, dass sie nach der Show kein Liebespaar geworden seien – ganz im Gegenteil zu Nik und Philippe (queer.de berichtete).



| Direktlink | "Den lass ich nicht mehr gehen": Nik und Philippe in der Wiedersehensshow

"Seit unserem Kennenlernen in Thailand im April, führen wir eine Fernbeziehung", erklärte Nik und Philippe nun auf Instagram. "Die Distanz hat uns öfter auf die Probe gestellt und wir sind oft an dem Punkt angekommen, an dem wir den jeweils anderen wahnsinnig im Alltag vermissen. [...] Wir haben uns öfter hingesetzt und besprochen, wie es mit unserer Zukunft weitergehen soll. Was wünschen wir uns? Was macht uns glücklich? Welche Optionen gibt es? Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es in dieser Form für uns nicht weitergehen kann. Wir möchten euch daher mitteilen, dass es große Veränderungen in unserer Beziehung geben wird."



Für Nik, einen Accountmanager aus Berlin, war "Charming Boys" der erste Ausflug ins schwule TV-Dating. Philippe aus dem ostbelgischen Sankt Vith war dagegen schon in der vierten Staffel von "Prince Charming" dabei – und entwickelte dabei auch schon Gefühle für Prince Fabian. Dieser schmiss Philippe schließlich in Folge acht aus dem Wettbewerb (queer.de berichtete).

Zuletzt traten Nick und Philippe immer wieder gemeinsam auf, etwa bei der Premierenveranstaltung von "Drag Race Germany" Ende August. (dk)