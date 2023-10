Désirée Nick bietet Thomas Gottschalk Nackt-Wette an

Heute, 05:19h 2 Min.

Mit ihrem Nackt-Shooting für den "Playboy" hat Désirée Nick (67) für Aufsehen gesorgt – immerhin war sie mit ihren 67 Jahren die bislang älteste Frau, die jemals das Cover der deutschen Ausgabe des Magazins zierte (queer.de berichtete). Dass nun in Form von Thomas Gottschalk (73) und Mike Krüger (71) zwei berühmte Stars ihre Supernasen aufgrund dieser Aufnahmen rümpften, ließ Nick zum verbalen Gegenschlag ausholen.



Gegenüber der "Bild"-Zeitung kommentierte sie gewohnt spitzzüngig: "Thomas Gottschalk steht also unter Schock, und Mike Krüger wundert sich über meine Fotos im 'Playboy'. Nun – ich wundere auch, wenn ich diese beiden alten, weißen Männer höre. Männer ihres Alters werden bekanntlich immer krummer, kleiner, kahler."

Versteckte Kamera? Das ging voraus

Nicks Breitseite war eine Folge des Podcasts "Die Supernasen" vorangegangen, in der Gottschalk und Krüger über deren "Playboy"-Ausflug sprachen. Nippel- und Laschen-Experte Krüger wähnte sich darin schon bei "Versteckte Kamera", als er die Blondine auf der Frontseite des Magazins erspäht hatte. Sein blondgelockter Podcast-Kollege, der beteuerte, den "Playboy" natürlich nur wegen der Interviews zu lesen, fragte ihn daraufhin: "Désirée Nick nackt zu sehen, hast du einen schweren Schock?"



Diesen Affront nutzte Nick nun nicht nur für ihre saftige Retourkutsche, sie wusste ihn auch zu ihren Gunsten auszulegen. So erinnerte sie daran, selbst "bereits vier Mal neben ihm [Gottschalk, Anm. d. Red.] auf dem Sofa" von "Wetten, dass..?" Platz genommen zu haben.

Schlitzohr Nick lädt sich selbst zum "Wetten, dass..?"-Finale ein

Für Gottschalks finale Ausgabe der Unterhaltungsshow, die am 25. November steigt, lädt sie sich daher selbst ein und bietet ihm eine besondere Saal-Wette an: "Ich bin bereit, ein fünftes Mal auf das Wetten, dass..?'-Sofa zu kommen und dort blankzuziehen – nur, wenn Thomas Gottschalk mitmacht natürlich. Dann soll das Volk vergleichen."



Desirée Nick machte sich ab Ende der 1980er Jahre als provokante Kabarettkünstlerin in West-Berlin einen Namen und gewann viele Fans vor allem in der schwulen Community. Ihre erste Filmrolle hatte die ausgebildete Balletttänzerin, Theologin und Schauspielerin in "Neurosia" (1995) von Rosa von Praunheim. Im Jahr 2004 gewann Nick die zweite Staffel des RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". (cw/pm)