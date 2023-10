Russlands queere Szene am Abgrund

Von

Heute, 12:34h 3 Min.

Warum er nach Russland gekommen sei, wird der Ich-Erzähler in "Wir Propagandisten" (Amazon-Affiliate-Link ) immer wieder von den Einheimischen gefragt. Dabei schwingt oft eine gewisse Ungläubigkeit mit und die Sehnsucht, das eigene Land zu verlassen, vielleicht nach Berlin zu gehen. Das Russland, das der Schriftsteller Gabriel Wolkenfeld in seinem von eigenen Erfahrungen geprägten Roman beschreibt, scheint dabei ein anderes Land zu sein, als das wir es heute kennen: Der Ukraine-Krieg ist für viele trotz der bereits erfolgten Annexion der Krim noch unvorstellbar, die weitreichenden queerfeindlichen Gesetze sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf nationaler Ebene verankert.



So entdecken die Leser*innen an der Seite des unbedarften Erzählers, der eine Stelle als Deutschlehrer an der Universität von Jekaterinburg angenommen hat, das Leben in einer russischen Großstadt. So grotesk und überzeichnet der Alltag manchmal auch wirkt, Wolkenfeld schildert ihn mit wohlwollender Ironie: Eher auf den Spuren von Asterix auf seiner Suche nach Passagierschein A 38 als von Kafka erzählt er etwa in der ersten Hälfte des Buchs von einem absurden Ärzt*innen-Marathon, den der Erzähler hinter sich bringen muss, um seinen Arbeitsvertrag zu erhalten. Auch wenn hier die Ohnmacht des Individuums im Angesicht des Systems spürbar wird, bleibt der Ton leicht und humorvoll.

Assoziativ und eigenwillig



Die Neuauflage von "Wir Propagandisten" ist im September 2023 im Albino Verlag erschienen

Geradezu liebevoll beschreibt Wolkenfeld die Begegnungen mit russischen Kolleg*­innen und neuen Bekannten. Das Essen spielt immer wieder eine große Rolle, die Anzahl der Zuckerstücke im Tee und natürlich auch der Alkohol. Zwischen Empfängen, Unterrichtsstunden, medizinischen Untersuchungen und Clubbesuchen streunt der Roman angetrieben von jugendlicher Energie von einer Episode zur nächsten, ohne dass man so recht weiß, wo das hinführen soll. Wolkenfeld lässt sich von Assoziationen und Gedankensprüngen leiten, immer wieder platzen ihm von Gedankenstrichen umrahmte Ideen in die eigenen Sätze.



Stilistisch macht es der Roman den Leser*­innen nicht immer leicht, aber das will er auch gar nicht: "Wir Propagandisten" ist im besten Sinne eigenwillig, hat einen unverkennbaren Sound und Rhythmus. Diese narrative Lockerheit, der Blick auf Details und das Stromernde verliert sich auch nicht ganz, wenn sich der Roman in der zweiten Hälfte etwas verdichtet: Dann werden die ersten Gesetze gegen sogenannte Homo-Propaganda verabschiedet, und das queere Leben, das zuvor zumindest heimlich möglich war, scheint mit einem Schlag zu einer Unmöglichkeit zu werden.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. Abonnent*innen bieten wir ein werbefreies Angebot.

Witz und Widerstand

Es ist ein nachdenklicher und melancholischer Blick auf eine Phase des Umbruchs, die Wolkenfeld hier festhält. "Wir Propagandisten" ist eine kostbare Momentaufnahme des Augenblicks, in dem alte Gewissheiten wegbrechen und Freiheiten plötzlich verschwinden. Doch auch hier behält der Roman seinen Witz und ergibt sich nicht der Trostlosigkeit: Der Erzähler und seine Freund*innen halten weiter an ihrem Alltag fest und probieren Formen des Widerstands.



Wie wichtig dieser Widerstand ist, führt eindrücklich das Nachwort vor Augen, das Wolkenfeld für die Neuauflage verfasst hat: Der Autor erlaubt hier nicht nur erhellende Einblicke, unter welchen Umständen sein Roman entstanden ist, er schildert zudem kenntnisreich die gesellschaftliche und politische Situation in Russland und wie verheerend sich diese auf queere Menschen auswirkt. So macht "Wir Propagandisten" nicht nur deutlich, was bereits verlorengegangen ist und was auf dem Spiel steht, sondern vor allem wofür es sich zu kämpfen lohnt.

Infos zum Buch



Gabriel Wolkenfeld: Wir Propagandisten. Roman. 304 Seiten. Albino Verlag. Berlin 2023. Gebundene Ausgabe: 24 € (ISBN 978-3-86300-362-3). E-Book: 17,99 €