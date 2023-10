SchwuZ Berlin sucht Controller*in

Heute, 14:22h 3 Min.

DU BIST ZAHLEN- & TABELLENFLÜSTER*IN?

SUPER. DANN SUCHEN WIR DICH.



Für die strategische und betriebswirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens stellen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Controller*in



in Teilzeit ein.



In dieser Position verantwortest du die langfristige und zielgerichtete Planung und Steuerung der Finanz- und Leistungswirtschaft des Unternehmens, begleitest das ordnungsgemäße und revisionssichere Rechnungswesen und überprüfst fortwährend die betriebswirtschaftliche Weiterentwicklung des Unternehmens.



ZU DEINEN HAUPTAUFGABEN GEHÖREN



● Planung von Umsatz und Kosten und Investitionen im gesamten Unternehmen zusammen mit der Geschäftsführung

● Erstellung von Forecasts und Jahresbudgets mit den Abteilungen

● stetige Optimierung von Unternehmensprozessen und Abläufen in Zusammenarbeit mit den Gewerken

● Bericht an die Geschäftsführung, die Bereichsleitungen und den Vorstand

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST

Du bringst deine Leidenschaft und mehrjährige Berufserfahrung in Führungspositionen bei uns ein. Mit deiner Ausbildung im Bereich Betriebswirtschaft oder deiner kaufmännischen Ausbildung und Fortbildung im Bereich Controlling, gewährleistest Du eine effiziente Steuerung unseres Betriebs und bildest die Brücke zwischen kultureller Exzellenz und wirtschaftlichem Erfolg.



Du untermauerst unser Team mit deiner stark ausgeprägten sozial- und Vermittlungskompetenz. Deine Fähigkeit, ein Team zu inspirieren und weiterzuentwickeln, kombiniert mit deiner starken kommunikativen Fähigkeiten, insbesondere in Gesprächsführung und Präsentation, wird uns helfen, unsere Angebote weiter zu optimieren und unsere Geschäftsentwicklung positiv zu beeinflussen.



Mit hohen Verantwortungsbewusstsein und Liebe zu organisierten Abläufen, wirst du unser Team dabei unterstützen, den Betrieb effizient und im Einklang mit gesetzlichen Vorschriften zu steuern. Dein verhandlungssicheres Auftreten und deine Erfahrung mit gängigen EDV-Anwendungen sorgen dafür, dass unsere Geschäftsstrategien umgesetzt werden und sich unser Unternehmen auf einem erfolgreichen Pfad bewegt.



WIR SIND



Deutschlands größter queerer Club. Neben unserem regulären Clubbetrieb unterhalten wir weitere Geschäftsfelder, zu denen insbesondere die Vermietung der Location, ein Online Shop sowie die Konzeption und Organisation unterschiedlicher Event- und Kulturformate gehören.



MEHR ALS EIN CLUB



Das SchwuZ steht für eine von Inklusion und Diversität geprägte Arbeitgeberin, bei der jeder Mensch so angenommen wird, wie er ist oder sein möchte. Wir verstehen uns als ein Safer Space für alle, die sich der queeren Community zugehörig fühlen.



Unsere Organisation zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Gemeinschafts- und Wir-Gefühl aus. Harmonie, Empathie und ein respektvoller Umgang miteinander sind uns nicht nur wichtig, sondern essentielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur.



WAS WIR BIETEN



Wir sind ein queeres Team mit über 100 Mitarbeiter:­innen. Neben einer leistungsgerechten und fairen Bezahlung bieten wir regelmäßig interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten an. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum aus.



Eine ausgeglichene Work-Life-Romance ist uns wichtig. Deshalb achten wir darauf, dass sich unsere Einsatzpläne mit deinem Leben vereinbaren lassen.



Zusätzlich bieten wir auch die Möglichkeit, an regelmäßig stattfindenden Firmenyoga-Kursen teilzunehmen.



DU WILLST ZU UNS?



Das freut uns! Bewirb dich über unser Online Formular auf schwuz.de/karriere.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.