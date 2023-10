SchwuZ Berlin sucht Produktionsleitung externe Veranstaltungen

Heute, 14:22h 3 Min.

SALES IST DEINE BÜHNE UND DU DER NÄCHSTE ROCKSTAR?

SUPER. DANN SUCHEN WIR DICH.



Für unseren Geschäftsbereich Kulturproduktionen stellen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Produktionsleitung externe Veranstaltungen



in Teilzeit ein. Bewerbungsfrist: 31.10.2023



In dieser Position aquirierst und produzierst du externe Veranstaltungen aus dem B2B & B2C Bereich, arbeitest eigenständig und eigenverantwortlich an der (Weiter)Entwicklung der Raumvermietung und realisierst gemeinsam mit dem Team die externen Events.



ZU DEINEN HAUPTAUFGABEN GEHÖREN



● Akquise von externen Eventproduktionen

● Kalkulation und Bewertung von Veranstaltungsrisiken (SWAT-Analyse)

● Erstellung, Steuerung und Durchführung von produktionsspezifischen Organisationsabläufen auf Basis logischer Informationsübersichten

● Endkalkulation, Abrechnung und Erfolgskontrolle

● Erstellen von Konzepten für Veranstaltungssicherheit, Ausstattung und Technik

● Kontaktpflege und Betreuung von Kund*innen, Kooperationspartner*innen und weiteren Dienstleister*innen

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST

Du hast viel Erfahrung und Interesse an der Produktion komplexer Veranstaltungsformate. Dein Werkzeugkasten zur Lösung vielschichtiger Herausforderungen ist gut gefüllt. Darüber hinaus fällt es dir leicht, Menschen zu begeistern und mit sachlichen Argumenten zu überzeugen. Du beurteilst und entscheidest gerne auf Basis von Fakten und beschaffst dir dafür im Vorfeld eigenständig alle verfügbaren Informationen.



Der Griff zum Telefonhörer gehört für dich ebenso selbstverständlich zu deiner Arbeitsweise wie der Kontakt und Austausch mit Gleichgesinnten aus der Veranstaltungsbranche. Netzwerkarbeit inspiriert dich und du kannst es kaum erwarten, neue Ideen und Kontakte einzubringen.



Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Tabellen, Verträgen und IT-gestützten Planungstools machen dich zu einem sicheren Hafen für das gesamte Team, wenn es um die Planung und Durchführung von Veranstaltungen geht. Und verhandlungssicheres Auftreten in Deutsch und Englisch ist selbstverständlich.



WIR SIND



Deutschlands größter queerer Club. Neben unserem regulären Clubbetrieb unterhalten wir weitere Geschäftsfelder, zu denen insbesondere die Vermietung der Location, ein Online Shop sowie die Konzeption und Organisation unterschiedlicher Event- und Kulturformate gehören.



MEHR ALS EIN CLUB



Das SchwuZ steht für eine von Inklusion und Diversität geprägte Arbeitgeber*in, bei der jeder Mensch so angenommen wird, wie er ist oder sein möchte. Wir verstehen uns als ein Safer Space für alle, die sich der queeren Community zugehörig fühlen.



Unsere Organisation zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Gemeinschafts- und Wir-Gefühl aus. Harmonie, Empathie und ein respektvoller Umgang miteinander sind uns nicht nur wichtig, sondern essentielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur.



WAS WIR BIETEN



Wir sind ein queeres Team mit über 100 Mitarbeiter:innen. Neben einer leistungsgerechten und fairen Bezahlung bieten wir regelmäßig interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten an. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum aus.



Eine ausgeglichene Work-Life-Romance ist uns wichtig. Deshalb achten wir darauf, dass sich unsere Einsatzpläne mit deinem Leben vereinbaren lassen.



Zusätzlich bieten wir auch die Möglichkeit, an regelmäßig stattfindenden Firmenyoga-Kursen teilzunehmen.



DU WILLST ZU UNS?



Das freut uns! Bewirb dich über unser Online Formular auf schwuz.de/karriere.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.