Deutsche Oper Berlin gedenkt Klaus Nomi

Am 4. November findet nach dreijähriger Pause die 27. Festliche Operngala zugunsten der Deutschen AIDS-Stiftung statt. Aller Voraussicht nach gedenkt die Deutsche Oper Berlin dabei dem Countertenor Klaus Nomi, der vor mehr als vierzig Jahren als einer der ersten Prominenten an den Folgen einer HIV-Infektion starb.



Der Nachwuchssänger und Operalia-Preisträger Nils Wanderer wurde kurzfristig dafür gewonnen, den "Cold Song" aus Henry Purcells Oper "King Arthur" vorzutragen, den Nomi – bereits schwer von der Krankheit gezeichnet – in einem seiner letzten Auftritte bei der Rocknacht des Bayrischen Rundfunks interpretiert hatte.



Dies wird nicht das erste Gedenken an Nomi im Charlottenburger Opernhaus an der Bismarckstraße sein. Am 4. November 2010 erinnerte der Countertenor Andreas Scholl mit derselben Arie an Nomi. Damals wurde kurioserweise nicht erwähnt, dass Nomi bereits mehr als vierzig Jahre zuvor am Veranstaltungsort als Logenschließer beschäftig war. Und auch nicht, dass er am Haus für eine 1968 gesendete TV-Reportage mit Sopranstimme gesungen hatte – lange, bevor der Einsatz von Countertenören in Barockopern üblich wurde.

"Don't You Nomi?" an der Staatsoper

Das Berliner Opernhaus an der Bismarckstraße hat sich im deutschsprachigen Raum zum traditionsreichsten Ort entwickelt, an dem den Opfern von HIV und Aids gedacht wird. Seit 1994 findet dort jährlich im Herbst die Operngala zugunsten der Deutschen AIDS-Stiftung statt. Nach Moderatoren wie Ulrich Wickert, Loriot und Max Raabe wird in diesem Jahr erstmalig der Opernstar Rolando Villazón durch das Programm führen – und Nils Wanderer dem Publikum vorstellen.



Wanderer feiert derzeit großen Erfolg mit seiner Verkörperung Klaus Nomis in einer Hommage an der Deutschen Staatsoper Unter den Linden. In dem Stück "Don't You Nomi?" des Theaterkollektivs "Hauen und Stechen werden bekannte Songs von Klaus Nomi wie "After the Fall" und "Total Eclipse" interpretiert – unter dem Einsatz humoristischer Szenen, wie etwa einem Ritual, bei dem die Hoden des Kastraten Farinelli verbrannt und dem Publikum Hostien gereicht werden, um die Wiedergeburt Klaus Nomis zu beschwören.



"Don't You Nomi?" an der Berliner Staatsoper (Bild: Thilo Mösser)

Die Idee zu der Produktion wurde von dem offen schwulen Sänger Nils Wanderer angestoßen. Für ihn ist Nomi seit Beginn seiner Karriere ein Vorbild. Im Gespräch mit queer.de sagte Wanderer: "Als ich meine Countertenor-Stimme entdeckt habe, wurde er zur Ikone für mich". Da sämtliche Vorstellungen bis zum 22. Oktober ausverkauft sind, ist mit einer Neuaufnahme der Erfolgsproduktion in der nächsten Saison der Berliner Staatsoper Unter den Linden zu rechnen. Nils Wanderer ist zudem Unterstützer der Initiative für eine Klaus-Nomi-Gedenktafel im Umfeld der Deutschen Oper. Er trat bereits unentgeltlich 2019 bei der Operngala Bonn für die Deutsche AIDS-Stiftung und 2021 bei der Operngala Düsseldorf auf, nebenbei engagiert er sich seit Jahren im Kuratorium der Deutschen AIDS-Stiftung.

3sat zeigt Aufzeichnung der Aids-Gala

Die als Aids-Gala bekannte Veranstaltung an der Deutschen Oper gehört seit vielen Jahren zu den Highlights im deutschen Veranstaltungskalender, eine Aufzeichnung wird am 2. Dezember 2023 um 20.15 Uhr auf 3sat gezeigt.