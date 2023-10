Indien: Diskriminierung von queeren Menschen illegal, aber Ehe-Verbot bleibt

Heute, 10:29h 3 Min.

Der Oberste Gerichtshof Indiens hat am Dienstag in mehreren Entscheidungen zu LGBTI-Rechten zwar geurteilt, dass queere Menschen nicht diskriminiert werden dürfen. Allerdings besitze das Gericht in Neu-Delhi nicht die Macht, die Ehe für gleich­geschlechtliche Paare zu öffnen. Eine derartige Initiative müsse vom Parlament ausgehen. Das Gericht könne Gesetze beurteilen, aber keine Gesetze erlassen, hieß es als Begründung.



Die fünf Richter*­innen – vier Männer und eine Frau – hatten im April und Mai 21 Anträge zur Öffnung der Ehe gehört. Dabei argumentierten die Antragstellenden, dass sie das Ehe-Verbot aufgrund der sexuellen Orientierung zu "Bürgern zweiter Klasse" mache. Laut dem Gericht müsse die Regierung nun die Möglichkeit schaffen, gleich­geschlechtliche Beziehungen anzuerkennen – allerdings nicht zwingenderweise als Ehe. "Das Recht, in eine anerkannte Beziehung einzutreten, darf nicht aufgrund der sexuellen Orientierung beschnitten werden", erklärte Chefrichter Dhananjaya Y. Chandrachud. Zudem erklärten die Richter*­innen, dass die Regierung etwa mit Aufklärungsprojekten die Akzeptanz von queeren Menschen fördern müsse und diese Gruppe auch mit Projekten wie Notunterkünften schützen müsse.

Gericht: Queere Menschen sind überall

Chandrachud widersprach auch der Argumentation der Regierung, dass die gleichgeschlechtliche Ehe ein "urbanes, elitäres Konzept" sei (queer.de berichtete). "Homosexualität oder Queerness sind nicht urbane Konzepte, die auf die Oberschicht der Gesellschaft begrenzt ist", erklärte Chandrachud.



Die Richter*innen hießen die Entscheidung der Regierung gut, ein Komitee einzurichten, um die Diskriminierung queerer Paare zu beraten und Änderungen zu empfehlen (queer.de berichtete). Die hindunationalistische Regierung von Premierminister Narendra Modi gilt allerdings als queerfeindlich. Anfang des Jahres hatte sie die Ernennung eines Richters zum Obersten Gerichtshof abgelehnt, weil dieser schwul ist (queer.de berichtete).



In einer erste Reaktion zeigten sich Demonstrant*innen vor dem Gerichtshof über die Entscheidung enttäuscht. "Das fühlt sich heuchlerisch an", so zitierte die BBC Archit Dutt, einen schwulen Studenten aus Neu-Delhi. "Wir zahlen die selben Steuern wie heterosexuelle Leute, kämpfen genauso stark – wenn nicht noch mehr – ums Überleben, aber wir bleiben Bürger zweiter Klasse".

Homosexualität erst vor fünf Jahren legalisiert

Trotz der erzkonservativen Regierung kam es in den letzten Jahren zu mehreren Durchbrüchen bei LGBTI-Rechten. Seit September 2018 steht Homosexualität in dem 1,4 Milliarden Einwohner*innen zählenden Land nach der Anordnung des Obersten Gerichtshofs nicht mehr unter Strafe (queer.de berichtete). Letztes Jahr entschied das Gericht, dass auch "unverheiratete Paare oder queere Beziehungen" Anspruch auf Sozialleistungen hätten, die heterosexuellen Ehe-Leuten oder Familien zustehen (queer.de berichtete).



Inzwischen spricht sich sogar eine Mehrheit der Inder*innen für die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht aus. Laut einer im Juni veröffentlichten internationalen Studie sprachen sich 53 Prozent der Bevölkerung dafür aus (queer.de berichtete). Damit liegt die Zustimmung dort höher als in Ländern wie Griechenland, Polen, Südkorea, Israel oder Brasilien.



In Asien hat bislang nur Taiwan die Ehe geöffnet. Im Juni ordnete das Höchste Gericht von Nepal eine vorläufige Ehe-Öffnung an, bis der Gesetzgeber die Forderung umsetzt (queer.de berichtete). (dk)