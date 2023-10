Heute, 10:44h 2 Min.

Die queere Organisation der Linkspartei hat am Dienstag scharfe Kritik an der Asylpolitik der Ampelkoalition geübt. "Die Bundesregierung verrät queere Afghan*innen", so der Vorwurf von Daniel Bache und Luca Renner, den Bundessprecher*innen von Die Linke.queer. Anlass ist das Bundesaufnahmeprogramms der Bundesregierung, das vor einem Jahr angekündigt wurde und ausdrücklich queere Verfolgte berücksichtigen sollte (queer.de berichtete). Erst vergangenen Monat erklärte der Lesben- und Schwulenverband, dass die ersten queeren Menschen aus Afghanistan im Rahmen des Programms in Deutschland angekommen seien (queer.de berichtete).



"Ein Jahr später kann das Programm als vorläufig gescheitert angesehen werden", so Bache und Renner. "Seit Monaten kritisieren NGOs, dass es keine Fortschritte beim Schutz verfolgter und gefährdeter Afghan*innen gibt. Laut medico international konnten seit der Bekanntgabe gerade einmal 13 Personen aus Afghanistan nach Deutschland ausreisen – statt geplanter 12.000. Diese Zahl ist skandalös und ein Hohn für diejenigen, denen man vollmundige Versprechen gemacht hat."

"Eine lange Geschichte katastrophalen Versagens"

Laut Bache und Renner sei das eine "humanitäre Pflichtverletzung", die sich in "eine lange Geschichte katastrophalen Versagens" einreihe. Kritisiert wird dabei nicht nur die Afghanistan-Politik, sondern die zunehmende Verschärfung des Asylrechts. "Humanitäre Visa für queere Menschen werden auch mit Blick auf z.B. Russland oder Uganda kaum vergeben", erklärten Bache und Renner. "Es ist unsäglich, dass ausgerechnet die rot-grünen geführten Ressorts des Inneren und Äußeren den Rechtsruck in der Asyl- und Migrationspolitik exekutieren." Die Linke.queer fordere daher ein "vereinfachtes Asyl für queere Geflüchtete sowie legale Fluchtrouten und eine zentrale Anlaufstelle für Verfolgte und Gefährdete im Ausland".



Zuletzt führte die Bundesregierung eine Kehrtwende in vielen Bereichen der Asylpolitik durch – so kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zuletzt stationäre Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen zu Polen, Tschechien und zur Schweiz an. Laut Umfragen befürwortet eine Mehrheit der Bevölkerung einen härteren Kurs gegenüber Asylbewerber*innen. Insbesondere aus der Union kommen Forderungen nach weiteren Verschärfungen, so etwa auch vom offen schwulen Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn, der am Mittwochmorgen auf X arabischen Eingewanderten "Antisemitismus und Gewaltaffinität" attestierte. "Heute sehen wir die Folgen dieser Naivität auf unseren Straßen. Wer Probleme lösen will, darf die Augen nicht vor der Realität verschließen", so Spahn. (dk)