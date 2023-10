Unterstützung für trans Jugendliche in Thailand am größten

Symbolbild: Durch unterstützende Beratung und Hormontherapien kann trans Jugendlichen geholfen werden, ihr Leben mit ihrer Geschlechtsidentität in Einklang zu bringen (Bild: ketchumcommunity / pexels

Heute, 06:07h 1 Min.

Zum internationalen Tag der Pronomen, der jedes Jahr am dritten Mittwoch im Oktober gefeiert wird, hat Statista eine Grafik mit einem Detailergebnis der LGBT+ Pride Survey 2023 von Ipsos veröffentlicht. Weltweit wurden über 22.000 Menschen gefragt, ob trans Jugendliche mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten die Möglichkeit haben sollten, Zugang zu "gender-affirming care", also etwa Hormonbehandlungen, zu erhalten.

Thailand mit Abstand an der Spitze

In Thailand ist demnach die Unterstützung am größten: In dem südostasiatischen Land sprachen sich drei Viertel der Umfrageteilnehmer* dafür aus, minderjährigen trans Personen Zugang zu diesen Maßnahmen zu ermöglichen.

Ungarn bildet das Schlusslicht

Ungarn wiederum ist das einzige unter den 30 in der Umfrage berücksichtigten Ländern, in dem die Ablehnung der "gender-affirming care" überwiegt. Rund 48 Prozent der Befragten stimmten nicht zu, 16 Prozent waren sich unsicher und nur etwa 36 Prozent sind für einen Zugang zu den Maßnahmen.



Deutschland liegt mit 56 Prozent Zustimmung im Mittelfeld. (cw)