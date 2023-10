Preisgekrönter Pornostar Joey Mills: "Fickt die israelische Regierung"

Joey Mills macht Israel schwere Vorwürfe (Bild: men.com)

Heute, 12:09h 2 Min.

Der 25-jährige amerikanische Pornostar Joey Mills hat am Mittwoch mit einem als antisemitisch kritisierten Eintrag in sozialen Medien für Empörung gesorgt: "Befreit Palästina! Fickt die israelische Regierung", schrieb der Darsteller im Twitter-Nachfolger X.



Ferner erklärte Mills: "Es gibt keine Entschuldigung, [die Israelis] zu unterstützen, wenn ihre militärischen Anführer buchstäblich vor Kameras über ihre Pläne für einen Völkermord und die Zerstörung einer Fläche so groß wie Detroit mit der dreifachen Bevölkerung – die Hälfte davon Kinder – sprechen." In einem dazugehörigen Video sprach der Darsteller emotional davon, dass Gaza sehr klein sei ("Amerikaner glauben, das wäre ein Land. Das ist es aber nicht von der Größe her"). Gaza ist mit 365 Quadratkilometern etwas größer als der Inselstaat Malta.







Unklar bleibt, welcher israelische Anführer den Völkermord an Menschen in Palästina fordern soll. Die israelische Regierung betonte stets, dass ihr Feind die Hamas sei und nicht die Bevölkerung von Gaza. Das ist eine andere Haltung als die der Hamas, die die "Auslöschung" Israels fordert.



Ein möglicher Grund für den Tweet könnte der Raketeneinschlag in einem christlichen Krankenhaus im Gaza-Streifen sein, der am Dienstag für Entsetzen sorgte. Nach israelischen Angaben war aber eine fehlgeleitete Rakete der militanten Organisation Islamischer Dschihad für die tödliche Explosion verantwortlich.

Auf X gab es einige Zustimmung für die antiisraelische Haltung von Mills, aber auch viel Kritik. "Konzentrier dich lieber auf Pornos", forderte ein Nutzer.



Hintergrund ist, dass die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober vom Gaza-Streifen aus nach Israel eingedrungen war und mehr als 1.400 Menschen getötet und 200 Geiseln genommen hat, die in Gaza festgehalten werden. Diese Attacke ist von Mills – anders als die israelische Reaktion – nicht kritisiert worden.



Mills gehört zu den beliebtesten Twink-Darstellern im schwulen US-Pornogeschäft. Zu seiner Filmografie gehören Werke wie "A Tale of Two Cock Destroyers", "Running Butthole Challenge" oder "Royally Fucked". Er gewann auch mehrere Preise – 2020 erhielt er etwa den GayVN Award als "Favorite Twink" (queer.de berichtete). Zwei Jahre später kam ein "Grabby Award" als "Hottest Twink 2022" hinzu. Letztes Jahr war Mills außerdem Teilnehmer der Realityshow "X-Rated: NYC" (queer.de berichtete). (cw)