"Sense8"-Star Brian J. Smith hat einen Freund

Heute, 14:30h 2 Min.

US-Schauspieler Brian J. Smith ist mit dem bislang weniger bekannten Schauspieler Matt Consalvo liiert. Das teilte der 42-Jährige in einer "Instagram Story" mit. Konkret postete er ein Bild, in dem er nach einer Knieoperation lächelnd in einem Krankenhausbett liegt und Consalvo neben ihm sitzt. Dazu schrieb der gebürtige Texaner: "Der Tag der Operation. Ich hätte das nicht ohne die Liebe meines Lebens [Matt Consalvo] tun können." Das Bild wurde auch von einer brasilianischen Fan-Seite veröffentlicht.



Es ist nicht bekannt, wie lange die beiden schon miteinander ausgehen. Sie selbst veröffentlichten keinerlei gemeinsame Bilder in sozialen Medien. Allerdings zeigten sie sich bereits Mitte Juli gemeinsam auf dem Instagram-Profil einer Freundin, deren Geburtstag sie mitfeierten.



Smith hatte sich im Jahr 2019 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Dabei berichtete er auch über seine Kindheit und Jugend in der queerfeindlichen Provinz, die ein frühes Coming-out verhindert habe.

Bekannt geworden ist Smith hauptsächlich durch die kanadisch-amerikanische Military-Scifi-Serie "Stargate Universe" (2009-2011). Darin spielte er Oberleutnant Matthew Smith, einen heterosexuellen Weltraumpiloten. Große Anerkennung erhielt er mit der Netflix-Serie "Sense8" (2015-2018) von Lana and Lilly Wachowski. In der ambitionierten SciFi-Serie stellte er den amerikanischen Polizisten Will Gorski dar. Lana Wachowski engagierte ihn nach dem Ende von "Sense8" auch für den Film "Matrix Resurrections" (2021) mit Keanu Reeves. Zuletzt spielte Smith in der amerikanischen Miniserie "Class of '09" mit, die im Mai im US-Fernsehen Premiere hatte und bislang nicht in Deutschland gezeigt wurde.



Sein Partner Matt Consalvo ist hauptsächlich durch die Krimiserie "Blue Bloods – Crime Scene New York" bekannt. Darin ist er in gut einem Dutzend Folgen als Officer Meyers zu sehen. (cw)