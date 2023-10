Das Märchen vom "gefühlten Geschlecht"

Von

Nora Eckerts neu im Querverlag erschienenes Buch "Außerhalb oder innerhalb der Binarität? Sind wir unsere Genitalien?" (Amazon-Affiliate-Link ) ist ein Rundumschlag: eine allumfassende Publikation über Trans-Sein, die sich zuerst sich an der titelgebenden Frage abarbeitet. Was ist Trans-sein eigentlich, und warum sind Menschen trans? Darauf aufbauend argumentiert Nora Eckert, dass es sich bei Geschlechtsidentität um kein modernes Gehirngespinst handelt. Wie so einige dieses Jahr publizierte deutsche trans Literatur endet auch ihr Buch mit einem Aufruf gegen Hass und für das Selbstbestimmungsgesetz, wobei Eckert die Euphorie von lebenswerter Trans-Existenz feiert.



Eckert, Jahrgang 1954 selbst trans Frau, startete ihre Transition bereits 1976 und nimmt damit eine Sprechposition ein, die im aktuellen Diskurs nicht häufig vertreten ist. Ihr glaubt man umso mehr, dass Trans-Identität eben keine linksliberale Erfindung der 2010er Jahre ist, wie reaktionäre Stimmen so gern publik machen.

Geschlechtsidentität als Teil der Biologie



Nora Eckerts Buch ist im September 2023 im Querverlag erschienen

Erschienen in der Querverlag-Reihe "in*sight / out*write" (aus der ich bereits Till Randolf Amelungs "Transaktivismus gegen Radikalfeminismus" rezensierte) geht es Eckert darum, kurz und knapp ihre Idee darzulegen, die tief im aktuellen Diskurs verwurzelt ist. Grundwissen über die gängige Trans-Aufklärung muss vorhanden sein, denn "Außerhalb oder innerhalb der Binarität?" ist weder in Thema noch in Vokabular wirklich ein Einstiegswerk.



Eckert kritisiert die gängige Vorstellung von "biologischem Geschlecht" und setzt sich für ein neues Konzept ein, welche Geschlechtsidentität als Teil der Biologie miteinschließt: "Wir kommen nicht umhin, Geschlechtsidentität als konstitutiven Bestandteil des biologischen Geschlechts und als etwas dem Körperlichen Gleichwertiges verstehen zu lernen. Das ist nicht Ideologie, wie eine Polemik vorgibt, sondern vielmehr das Thema eines längst überfälligen Forschungsprojektes."



Ein biologisches Geschlecht also, was platt gesagt nicht nur das umfasst, was man zwischen den Beinen hat, sondern eben auch das Gehirn. Nora Eckert unterstützt diese These durch neueste neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Über den aktuellen Forschungsstand zu lesen, ist höchst spannend, auch wenn die Autorin Nichtbinarität eher in Nebensätze verbannt und soziokulturelle Gründe für das Trans-Sein komplett ausblendet. Trans-Sein wird so zu etwas, dass im Gehirn einprogrammiert ist – ein biologischer Zwang, keine mit offenen Augen getroffene Entscheidung für eine bessere Existenz.

Ein Wort in eigener Sache

Wie fühlt man Männlichkeit oder Weiblichkeit?

Nature versus nurture, wie viel ist biologisch, wie viel kulturell – eine uralte Debatte, die sicher noch lange weitergehen wird und in der Eckert klare Position bezieht. Die Untermauerung ihrer These erfolgt durch diverse Referenztexte. Darunter ist auch die Erwähnung des tragischen Falls von David Reimer, dessen permanentes Heranziehen für queertheoretische Fachtexte ich inzwischen etwas geschmacklos finde.



Mir gefällt das Format der kurzen essayistischen Diskursbeiträge, welche die "in*side/out*wright"-Reihe bietet, und im Kopf behalten werde ich auf jeden Fall Eckerts Kritik an dem von manchen cis Menschen geliebten Begriff des "gefühlten Geschlechts": "Wir fühlen alles Mögliche zwischen Lust und Schmerz, Hunger und Angst, Glück und Trauer, aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nie Männlichkeit oder Weiblichkeit gefühlt. Wer fühlt so etwas? Auch ist ein Gefühl etwas Vergängliches, mein trans*Sein jedoch nicht."

Infos zum Buch



Nora Eckert: Außerhalb oder innerhalb der Binarität? Sind wir unsere Genitalien? Band 13 der Reihe in*sight/out*write. 64 Seiten. Querverlag. Berlin 2023. Taschenbuch: 8 € (ISBN 978-3-89656-337-8)