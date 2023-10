Literarischer Schatz und schwule Lebensbeichte

Von

"Mein liebster Junge, diese Zeilen sollen Dich meiner unsterblichen, meiner ewigen Liebe versichern." Oscar Wilde schreckte nie vor den ganz großen Emotionen zurück. Im ersten Satz seiner Gefängnisbriefe sind es gleich mehrere Ewigkeiten, die Pathos reagieren. Schon der zweite Satz fängt es wieder ein: "Morgen ist alles vorbei."



1895 wurde Oscar Wilde aufgrund seiner Homosexualität mehrfach vor Gericht gestellt und schließlich zu zwei Jahren Gefängnis und Zwangsarbeit verurteilt. Unter dem Titel "Aus der Tiefe" (Amazon-Affiliate-Link ) erscheinen nun Wildes Briefe aus jener Zeit in bemerkenswerter neuer Übersetzung von Mirko Bonné. Als einer der bekanntesten Dramatiker des viktorianischen Englands fasst Wilde hier sein eigenes Leben mit dem sprachlichen Sezierbesteck an. In einer Mischung aus Autobiographie, schwulem Liebesbrief und philosophischer Reflexion zeigt er sich verletzlich und menschlich und doch schließlich als unverwüstlich.

Extravagant in Leben und Werk



"Aus der Tiefe" erscheint am 23. Oktober 2023 im Hanser Verlag

"Aus der Tiefe" ist ein langer Brief aus dem Gefängnis an Wildes früheren Geliebten Lord Alfred "Bosie" Douglas. Der Schriftsteller legt nicht weniger als eine Lebensbeichte ab. Als erfolgreicher Schriftsteller und prominente Figur im England des 19. Jahrhunderts, galt Wilde bereits zu Lebzeiten als literarisches Genie. In seinen Werken sprengte er die Konventionen der Literatur. Sein Roman "Das Bildnis des Dorian Gray" galt lange aufgrund seiner homo­sexuellen Anspielungen als anrüchig und unmoralisch – was dem Autor auch während seines Prozesses negativ ausgelegt wurde. Und dennoch: Überlebt bis heute hat die literarische Qualität des Werkes, das heute Weltliteratur ist. In seinem Privatleben sprengte er die Konventionen des bürgerlichen Sittenverständnisses.



Im konservativen viktorianischen England ging Wilde ungewöhnlich offen mit seiner Homosexualität um. Die Gesellschaft im späten 19. Jahrhundert war von strengen Moralvorstellungen und einer repressiven Haltung gegenüber nicht-heteronormativen Beziehungen geprägt. In "Aus der Tiefe" ergründet er seine eigene sexuelle Veranlagung, sein Verlangen und seine Beziehung zu Lord Alfred Douglas, die schließlich zu seinem Prozess, seiner Verurteilung und seinem Untergang führte. Die offenen und bisweilen emotional freizügigen Briefe an Douglas geben eine ergreifenden Einblick in die komplexe und leidenschaftliche Beziehung der Männer. Schonungslos – zumindest performativ, doch dazu unten mehr – reflektiert Wilde sein eigenes Leben und seine Erfahrungen und sinniert über Leid, Vergebung und spirituelles Wachstum.



Was ist der Preis für ein Leben, das ehrlich und respektvoll sich selbst gegenüber ist. Das die eigene Natur nicht verleugnet. In einer Gesellschaft, die im engen Korsett bürgerlicher Moral steckt. In der queere Liebe, queeres Leben zwischen gesellschaftlichen Normen und individueller Freiheit um persönliche Identität kämpfen muss. Seine Erfahrungen innerhalb der engen Gefängnismauern werden zu einer Metapher für seine eigene emotionale Gefangenschaft.

Selbstdarstellung und Flamboyanz

Durch Stücke wie "Ernst sein ist alles" oder "Ein idealer Gatte" gilt Wilde bis heute als komödiantisch brilliant und begabter Gesellschaftssatiriker, der auch Banksy inspiriert. Davon weicht "Aus der Tiefe" auf ganzer Linie ab und zeigt die Vielseitigkeit des Autors. Introspektion statt geistreicher Dialoge und anstelle witziger Sprüche ein nachdenklicher Ton – Wilde ergründet seine eigenen Empfindungen bildet das Spektrum der menschlichen Erfahrung ab.



Der große Selbstdarsteller Wilde, dessen Kunst bisweilen an die Grenzen der Scharlatanerie reicht, gibt sich verletzlich und bietet einen selten unverstellten Einblick in sein turbulentes Leben. Zumindest scheint es so. Dass "Aus der Tiefe" natürlich auch Teil der Performance des Schriftstellers ist und Wilde sich auch in dieser Verletzlichkeit und Offenheit inszeniert, gerät beim Lesen in Vergessenheit.



"Aus der Tiefe" ist ein zeitloses Zeugnis für die ungebrochene Kraft der Kunst und das ständige Ringen um Akzeptanz und Verständnis. Ein literarischer Schatz, der über seinen historischen Kontext hinausgeht und ungebrochen aktuell ist.

Infos zum Buch



Oscar Wilde: Aus der Tiefe. Übersetzt aus dem Englischen von Mirko Bonné. 368 Seiten. Hanser Verlag. München 2023. Gebundene Ausgabe: 38 € (ISBN 978-3-446-27632-1). E-Book: 32,99 €